Видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-N308(B)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-N308(B)
IP-видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-N308(B) в черном корпусе решает задачу сохранения видео с подключенных камер видеонаблюдения для последующего просмотра и анализа. Устройство допускает присоединение до 8 камер и производит запись полученных с них видеоматериалов на подключенный HDD-накопитель с интерфейсом SATA, объем которого может достигать 6 ТБ. Запись треков прибор может осуществлять в форматах H.264, H.265, H.265+, MPEG-4 и разрешении 1920x1080, 1280x720, 1280x1024, 3840x2160 или 1600x1200 пикселей. Работающий на платформе Linux IP-видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-N308(B) располагает сетевым разъемом 1x RJ45, видеовыходами HDMI и VGA для взаимодействия с монитором и вывода изображения, полученного с камер. В нем предусмотрены также акустические вход и выход типа RCA, интерфейсы 2x USB 2.0, с помощью которых выполняется присоединение клавиатуры и мыши для управления всем функционалом регистратора.
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