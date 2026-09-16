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HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю)

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HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 1
HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 2
HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 3
HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 4
HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 5
HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 6
HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 7
HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 8
HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 9
HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 10
HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 11
HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 12
HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 13
HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 14
HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 15
HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 16
HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 17
HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 18
HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 19
HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 1
  • HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 2
  • HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 3
  • HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 4
  • HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 5
  • HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 6
  • HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 7
  • HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 8
  • HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 9
  • HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 10
  • HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 11
  • HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 12
  • HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 13
  • HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 14
  • HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 15
  • HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 16
  • HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 17
  • HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 18
  • HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 19
  • HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700285
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Размеры в упаковке, см
35х35х9
Вес, кг.
1.4

Описание товара HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю)

HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю)

Отзывы о товаре HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Описание
HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


HiWatch DS-H108GA 8-ми канальный гибридный HD-TVI регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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