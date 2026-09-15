Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA
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Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб.
В наличии
Код товара: 616791
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 680 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, кг.
1.4
Описание товара Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA
Гибридный видеорегистратор HiWatch DS-H108GA применяется для объединения камер в одну систему и управления всеми подключенными устройствами видеонаблюдения. Он поддерживает подключение до 10 камер одновременно. Для создания внутреннего хранилища видеорегистратор предусматривает установку одного жесткого диска с интерфейсом подключения SATA и объемом не более 4 ТБ. Для подключения к монитору и вывода изображения с камер предлагаются по одному разъему HDMI и VGA. Встроенный детектор движения позволяет активировать съемку только при обнаружении объектов в поле зрения камеры. HiWatch DS-H108GA работает от сети и поставляется с адаптером питания.
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Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Гибридный видеорегистратор HiWatch DS-H108GA применяется для объединения камер в одну систему и управления всеми подключенными устройствами видеонаблюдения. Он поддерживает подключение до 10 камер одновременно. Для создания внутреннего хранилища видеорегистратор предусматривает установку одного жесткого диска с интерфейсом подключения SATA и объемом не более 4 ТБ. Для подключения к монитору и вывода изображения с камер предлагаются по одному разъему HDMI и VGA. Встроенный детектор движения позволяет активировать съемку только при обнаружении объектов в поле зрения камеры. HiWatch DS-H108GA работает от сети и поставляется с адаптером питания.
Купить Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA - по цене 5680 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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