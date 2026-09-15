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Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA

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Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA - фото 1
Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA - фото 2
Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA - фото 3
Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA - фото 4
Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA - фото 5
Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA - фото 6
Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA - фото 7
Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA - фото 8
Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA - фото 9
Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA - фото 10
Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA - фото 1
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA - фото 2
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA - фото 3
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA - фото 4
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA - фото 5
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA - фото 6
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA - фото 7
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA - фото 8
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA - фото 9
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA - фото 10
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 616791
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA
5 680 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, кг.
1.4

Описание товара Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA

Гибридный видеорегистратор HiWatch DS-H108GA применяется для объединения камер в одну систему и управления всеми подключенными устройствами видеонаблюдения. Он поддерживает подключение до 10 камер одновременно. Для создания внутреннего хранилища видеорегистратор предусматривает установку одного жесткого диска с интерфейсом подключения SATA и объемом не более 4 ТБ. Для подключения к монитору и вывода изображения с камер предлагаются по одному разъему HDMI и VGA. Встроенный детектор движения позволяет активировать съемку только при обнаружении объектов в поле зрения камеры. HiWatch DS-H108GA работает от сети и поставляется с адаптером питания.

Отзывы о товаре Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Описание
Гибридный видеорегистратор HiWatch DS-H108GA применяется для объединения камер в одну систему и управления всеми подключенными устройствами видеонаблюдения. Он поддерживает подключение до 10 камер одновременно. Для создания внутреннего хранилища видеорегистратор предусматривает установку одного жесткого диска с интерфейсом подключения SATA и объемом не более 4 ТБ. Для подключения к монитору и вывода изображения с камер предлагаются по одному разъему HDMI и VGA. Встроенный детектор движения позволяет активировать съемку только при обнаружении объектов в поле зрения камеры. HiWatch DS-H108GA работает от сети и поставляется с адаптером питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA - по цене 5680 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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