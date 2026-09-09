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Видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-N316(B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-N316(B)

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Видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-N316(B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%
5 960 руб.  17 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 258087
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Размеры в упаковке, см
2х1х1
Вес, кг.
12

Описание товара Видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-N316(B)

Сетевой видеорегистратор HiWatch DS-N316(B) предназначен для создания новых систем видеонаблюдения и/или расширения существующих комплексов CCTV в. рамках проектов с ограниченным бюджетом. NVR позволяет подключить до 16 сетевых видеокамер с разрешением записи до 6 Мпикс (входящий битрейт до 160 Мбит/с). Видеорегистратор оборудован разъемом VGA для подключения монитора, а также портом HDMI для обеспечения наилучшего качества отображения. Имеется возможность установки двух жестких диска. В числе других интерфейсов: 2хUSB 2.0, сетевой разъем RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet, аудиовход/аудиовыход, тревожные входы/выход. Пиковое энергопотребление HiWatch DS-N316(B)составляет до 10 Вт (без HDD). Рабочие температуры от -10° до 55°C.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-N316(B)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Описание
Сетевой видеорегистратор HiWatch DS-N316(B) предназначен для создания новых систем видеонаблюдения и/или расширения существующих комплексов CCTV в. рамках проектов с ограниченным бюджетом. NVR позволяет подключить до 16 сетевых видеокамер с разрешением записи до 6 Мпикс (входящий битрейт до 160 Мбит/с). Видеорегистратор оборудован разъемом VGA для подключения монитора, а также портом HDMI для обеспечения наилучшего качества отображения. Имеется возможность установки двух жестких диска. В числе других интерфейсов: 2хUSB 2.0, сетевой разъем RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet, аудиовход/аудиовыход, тревожные входы/выход. Пиковое энергопотребление HiWatch DS-N316(B)составляет до 10 Вт (без HDD). Рабочие температуры от -10° до 55°C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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