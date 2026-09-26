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Видеорегистратор HiWatch DS-N316(D) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор HiWatch DS-N316(D)

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Видеорегистратор HiWatch DS-N316(D)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616815
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Размеры в упаковке, см
32х24х5
Вес, кг.
1.5

Описание товара Видеорегистратор HiWatch DS-N316(D)

Видеорегистратор HIKVISION HiWatch DS-N316(D) разработан для создания надежных сетей наблюдения. Рассчитан на подключение до 16 IP камер с разрешением до 8 Мп. Высокая скорость передачи данных до 160 Мб/с позволяет мгновенно перерабатывать информацию без сбоев и ошибок. Возможен звуковой сигнал тревоги в случае пересечения линии или факта вторжения. Видеорегистратор HIKVISION HiWatch DS-N316(D) обеспечивает одномоментный просмотр записи 4 каналов в разрешении 1080Р или одного - в 4К. Запись и воспроизведение видео в формате 4К гарантирует высокую детализацию рассматриваемого объекта снятого с большой дистанции даже при максимальном приближении. Сжатие записанного происходит за счет кодеков H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG. Это позволяет существенно экономить место на накопителе, в качестве которого используется один жесткий диск емкостью до 6 Тб. Размещение данных возможно также на внешнем оборудовании, подключенном через USB порт, или в облачном хранилище. Удобный интерфейс, просмотр и управление возможны с любого удаленного устройства, в том числе и со смартфона.

Отзывы о товаре Видеорегистратор HiWatch DS-N316(D)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Описание
Видеорегистратор HIKVISION HiWatch DS-N316(D) разработан для создания надежных сетей наблюдения. Рассчитан на подключение до 16 IP камер с разрешением до 8 Мп. Высокая скорость передачи данных до 160 Мб/с позволяет мгновенно перерабатывать информацию без сбоев и ошибок. Возможен звуковой сигнал тревоги в случае пересечения линии или факта вторжения. Видеорегистратор HIKVISION HiWatch DS-N316(D) обеспечивает одномоментный просмотр записи 4 каналов в разрешении 1080Р или одного - в 4К. Запись и воспроизведение видео в формате 4К гарантирует высокую детализацию рассматриваемого объекта снятого с большой дистанции даже при максимальном приближении. Сжатие записанного происходит за счет кодеков H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG. Это позволяет существенно экономить место на накопителе, в качестве которого используется один жесткий диск емкостью до 6 Тб. Размещение данных возможно также на внешнем оборудовании, подключенном через USB порт, или в облачном хранилище. Удобный интерфейс, просмотр и управление возможны с любого удаленного устройства, в том числе и со смартфона.
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Доставка
Отзывы


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