Видеорегистратор HiWatch DS-N316(D)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеорегистратор HiWatch DS-N316(D)
Видеорегистратор HIKVISION HiWatch DS-N316(D) разработан для создания надежных сетей наблюдения. Рассчитан на подключение до 16 IP камер с разрешением до 8 Мп. Высокая скорость передачи данных до 160 Мб/с позволяет мгновенно перерабатывать информацию без сбоев и ошибок. Возможен звуковой сигнал тревоги в случае пересечения линии или факта вторжения. Видеорегистратор HIKVISION HiWatch DS-N316(D) обеспечивает одномоментный просмотр записи 4 каналов в разрешении 1080Р или одного - в 4К. Запись и воспроизведение видео в формате 4К гарантирует высокую детализацию рассматриваемого объекта снятого с большой дистанции даже при максимальном приближении. Сжатие записанного происходит за счет кодеков H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG. Это позволяет существенно экономить место на накопителе, в качестве которого используется один жесткий диск емкостью до 6 Тб. Размещение данных возможно также на внешнем оборудовании, подключенном через USB порт, или в облачном хранилище. Удобный интерфейс, просмотр и управление возможны с любого удаленного устройства, в том числе и со смартфона.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 880 руб.2220 руб. в СплитВидеорегистратор HiWatch DS-N316/2(D)
-
В наличииЦена 9 360 руб.2340 руб. в СплитВидеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3104 Spec:I/B/P4/C/Eu/L/S...
-
В наличииЦена 9 970 руб.2493 руб. в Сплит8-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой WI-FI TP-Link ...
-
В наличииЦена 13 950 руб.3488 руб. в СплитВидеорегистратор Tiandy TC-R3110 I/B/P8/Eu/L/S/V2.0
-
В наличииЦена 20 430 руб.5108 руб. в Сплит16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H
-
В наличииЦена 28 460 руб.7115 руб. в Сплит16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link ...
-
В наличииЦена 32 140 руб.8035 руб. в Сплит16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link ...
-
В наличииЦена 35 670 руб.8918 руб. в СплитВидеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3232 4HA
-
В наличииЦена 54 810 руб.13703 руб. в Сплит64-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR4064H
-
В наличииЦена 55 670 руб.13918 руб. в СплитСетевой видеорегистратор для камер Ubiquiti, 7 отсеков 2,5" / 3,...
Отзывы о товаре Видеорегистратор HiWatch DS-N316(D)