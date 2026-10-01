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Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P

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Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P - фото 1
Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P - фото 2
Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P - фото 3
Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P - фото 4
Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P - фото 5
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Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P - фото 7
Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P - фото 8
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Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P - фото 10
Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P - фото 11
Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P - фото 12
Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
  • Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P - фото 1
  • Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P - фото 2
  • Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P - фото 3
  • Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P - фото 4
  • Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P - фото 5
  • Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P - фото 6
  • Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P - фото 7
  • Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P - фото 8
  • Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P - фото 9
  • Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P - фото 10
  • Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P - фото 11
  • Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P - фото 12
  • Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631449
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Видеорегистратор
Размеры в упаковке, см
40х25х6
Вес, кг.
1.37

Описание товара Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P

TP-link VIGI NVR1104H-4P - 4-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+. Четыре порта PoE+ 10/100 Мбит/с с бюджетом каждого порта 30 Вт позволят передавать данные и питание по одному кабелю, что упростит установку устройств видеонаблюдения в труднодоступных местах. Поддержка высокого разрешения и возможность отображения до четырёх каналов позволят разглядеть каждую деталь с любого ракурса. Сжатие позволит сохранить кристальную чёткость изображения, но при этом сэкономить место на жёстком диске и снизить нагрузку на сеть.

Отзывы о товаре Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Видеорегистратор
Описание
TP-link VIGI NVR1104H-4P - 4-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+. Четыре порта PoE+ 10/100 Мбит/с с бюджетом каждого порта 30 Вт позволят передавать данные и питание по одному кабелю, что упростит установку устройств видеонаблюдения в труднодоступных местах. Поддержка высокого разрешения и возможность отображения до четырёх каналов позволят разглядеть каждую деталь с любого ракурса. Сжатие позволит сохранить кристальную чёткость изображения, но при этом сэкономить место на жёстком диске и снизить нагрузку на сеть.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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