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Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/Eu/L/S/V2.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/Eu/L/S/V2.0

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Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/Eu/L/S/V2.0 - фото 1
Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/Eu/L/S/V2.0 - фото 2
Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/Eu/L/S/V2.0 - фото 3
Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/Eu/L/S/V2.0 - фото 4
Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/Eu/L/S/V2.0 - фото 5
Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/Eu/L/S/V2.0 - фото 6
Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/Eu/L/S/V2.0 - фото 7
Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/Eu/L/S/V2.0 - фото 8
Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/Eu/L/S/V2.0 - фото 9
Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/Eu/L/S/V2.0 - фото 10
Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/Eu/L/S/V2.0 - фото 11
Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/Eu/L/S/V2.0 - фото 12
Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/Eu/L/S/V2.0 - фото 13
Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/Eu/L/S/V2.0 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
  • Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/Eu/L/S/V2.0 - фото 1
  • Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/Eu/L/S/V2.0 - фото 2
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  • Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/Eu/L/S/V2.0 - фото 4
  • Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/Eu/L/S/V2.0 - фото 5
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  • Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/Eu/L/S/V2.0 - фото 7
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  • Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/Eu/L/S/V2.0 - фото 9
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  • Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/Eu/L/S/V2.0 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697858
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеорегистратор
Размеры в упаковке, см
26х23х4
Вес, г.
650

Описание товара Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/Eu/L/S/V2.0

NVR (сетевой) TIANDY TC-R3105 I/B/P4/L/S — видеорегистратор для создания централизованной системы управления камерами слежения. Поддерживает подключение 5 камер разрешением до 8 Мп. Модель обеспечивает общую пропускную способность до 50 Мбит/с.

Отзывы о товаре Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3105 Spec:I/B/P4/Eu/L/S/V2.0




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеорегистратор
Описание
NVR (сетевой) TIANDY TC-R3105 I/B/P4/L/S — видеорегистратор для создания централизованной системы управления камерами слежения. Поддерживает подключение 5 камер разрешением до 8 Мп. Модель обеспечивает общую пропускную способность до 50 Мбит/с.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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