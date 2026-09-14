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Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B)

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Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B) - фото 1
Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B) - фото 2
Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B) - фото 3
Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B) - фото 4
Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B) - фото 5
Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B) - фото 6
Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B) - фото 7
Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B) - фото 8
Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B) - фото 9
Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B) - фото 10
Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B) - фото 11
Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B) - фото 12
Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B) - фото 1
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B) - фото 2
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B) - фото 3
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B) - фото 4
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B) - фото 5
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B) - фото 6
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B) - фото 7
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B) - фото 8
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B) - фото 9
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B) - фото 10
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B) - фото 11
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B) - фото 12
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728020
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
2
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
200 x 45 x 200 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
12

Описание товара Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B)

Видеорегистратор HiWatch — это надежное и высокопроизводительное устройство для записи и хранения видеоданных, предназначенное для обеспечения безопасности и наблюдения. Он оснащен 8 каналами записи и поддерживает подключение до 8 IP-каналов, что позволяет охватывать широкий спектр камер и обеспечивает всесторонний контроль территории. Регистратор поддерживает подключение накопителей через интерфейс SATA с максимальным объемом каждого до 6 ТБ, предоставляя пользователю значительное пространство для хранения видеозаписей. Устройство оснащено одним отсеком для установки HDD или SSD, но накопители в комплекте не предусмотрены, что дает возможность приобрести их отдельно в соответствии с индивидуальными потребностями. HiWatch обладает возможностью записи видео в разрешении до 1920x1080 пикселей при частоте 25 кадров в секунду, гарантируя четкое и качественное изображение. Для удобства подключения к мониторам и другим устройствам отображения, предусмотрены разъемы HDMI и VGA, а также два RCA разъема для аудио. Регистратор питается от электросети, обеспечивая стабильную и продолжительную работу. Весит устройство всего 1 кг, что делает его компактным и удобным для установки в различных местах как дома, так и на предприятии. Бренд HiWatch славится качественными и доступными решениями в области безопасности, и данный видеорегистратор не исключение. Он сочетает в себе функциональность и простоту использования, что делает его отличным выбором для мониторинга и обеспечения безопасности.

Отзывы о товаре Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Развернуть
Разъемы HDMI
1
RCA
2
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
200 x 45 x 200 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор HiWatch — это надежное и высокопроизводительное устройство для записи и хранения видеоданных, предназначенное для обеспечения безопасности и наблюдения. Он оснащен 8 каналами записи и поддерживает подключение до 8 IP-каналов, что позволяет охватывать широкий спектр камер и обеспечивает всесторонний контроль территории. Регистратор поддерживает подключение накопителей через интерфейс SATA с максимальным объемом каждого до 6 ТБ, предоставляя пользователю значительное пространство для хранения видеозаписей. Устройство оснащено одним отсеком для установки HDD или SSD, но накопители в комплекте не предусмотрены, что дает возможность приобрести их отдельно в соответствии с индивидуальными потребностями. HiWatch обладает возможностью записи видео в разрешении до 1920x1080 пикселей при частоте 25 кадров в секунду, гарантируя четкое и качественное изображение. Для удобства подключения к мониторам и другим устройствам отображения, предусмотрены разъемы HDMI и VGA, а также два RCA разъема для аудио. Регистратор питается от электросети, обеспечивая стабильную и продолжительную работу. Весит устройство всего 1 кг, что делает его компактным и удобным для установки в различных местах как дома, так и на предприятии. Бренд HiWatch славится качественными и доступными решениями в области безопасности, и данный видеорегистратор не исключение. Он сочетает в себе функциональность и простоту использования, что делает его отличным выбором для мониторинга и обеспечения безопасности.
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