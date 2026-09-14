Top.Mail.Ru
Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 1
Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 2
Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 3
Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 4
Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 5
Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 6
Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 7
Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 8
Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 9
Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 10
Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 11
Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 12
Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 13
Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 14
Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 15
Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 16
Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 17
Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 18
Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 19
Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
4
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
4
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 1
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 2
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 3
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 4
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 5
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 6
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 7
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 8
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 9
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 10
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 11
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 12
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 13
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 14
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 15
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 16
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 17
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 18
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 19
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728023
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
4
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
4
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Питание
от сети
Габариты
315 x 242 x 45 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
12

Описание товара Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C)

Видеорегистратор HiWatch — это надежное устройство для записи и хранения видеоматериалов, идеально подходящее для использования в системах видеонаблюдения. С поддержкой до 4 каналов записи, данный видеорегистратор обеспечивает высокое качество изображения с максимальным разрешением 1920x1080 пикселей, что позволяет зафиксировать мелкие детали без потери качества. Устройство оснащено разъемами HDMI и VGA, что обеспечивает легкую интеграцию с различными дисплеями и мониторами. Запись ведется с высокой частотой до 25 кадров в секунду, что гарантирует плавность и четкость изображения. Видеорегистратор HiWatch имеет один отсек для установки жесткого или твердотельного накопителя с интерфейсом SATA, поддерживающий накопители объемом до 6 ТБ, позволяя хранить большие объемы видеоматериала. Для оптимального использования периферийных устройств предусмотрены два USB-разъема, а наличие RCA-разъема расширяет возможности подключения аудиооборудования. С весом всего 1,16 кг, устройство легко интегрируется в любые системы, не занимая много места. Это делает видеорегистратор HiWatch отличным выбором для обеспечения надежного и качественного мониторинга и записи видео как дома, так и в бизнес-среде.

Отзывы о товаре Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
4
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
4
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Развернуть
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Питание
от сети
Габариты
315 x 242 x 45 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор HiWatch — это надежное устройство для записи и хранения видеоматериалов, идеально подходящее для использования в системах видеонаблюдения. С поддержкой до 4 каналов записи, данный видеорегистратор обеспечивает высокое качество изображения с максимальным разрешением 1920x1080 пикселей, что позволяет зафиксировать мелкие детали без потери качества. Устройство оснащено разъемами HDMI и VGA, что обеспечивает легкую интеграцию с различными дисплеями и мониторами. Запись ведется с высокой частотой до 25 кадров в секунду, что гарантирует плавность и четкость изображения. Видеорегистратор HiWatch имеет один отсек для установки жесткого или твердотельного накопителя с интерфейсом SATA, поддерживающий накопители объемом до 6 ТБ, позволяя хранить большие объемы видеоматериала. Для оптимального использования периферийных устройств предусмотрены два USB-разъема, а наличие RCA-разъема расширяет возможности подключения аудиооборудования. С весом всего 1,16 кг, устройство легко интегрируется в любые системы, не занимая много места. Это делает видеорегистратор HiWatch отличным выбором для обеспечения надежного и качественного мониторинга и записи видео как дома, так и в бизнес-среде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор HiWatch DS-H304QAF(C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...