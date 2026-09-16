Top.Mail.Ru
Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B) - фото 1
Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B) - фото 2
Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B) - фото 3
Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B) - фото 4
Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B) - фото 5
Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B) - фото 6
Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B) - фото 7
Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B) - фото 8
Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B) - фото 9
Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B) - фото 10
Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B) - фото 1
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B) - фото 2
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B) - фото 3
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B) - фото 4
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B) - фото 5
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B) - фото 6
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B) - фото 7
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B) - фото 8
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B) - фото 9
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B) - фото 10
  • Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728021
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
2
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
285 x 45 x 210 мм
Размеры в упаковке, см
40х26х8
Вес, кг.
1.6

Описание товара Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B)

Видеорегистраторы HiWatch представляют собой надежное и функциональное решение для записи и хранения видеоданных в системах видеонаблюдения. Эти устройства обладают широкими возможностями подключения и поддержки современных технологий. Основные характеристики включают интерфейс подключения накопителя SATA, с максимальной емкостью одного накопителя до 6 ТБ. Для удобной интеграции с различными устройствами отображения в видеорегистраторе предусмотрены разъемы HDMI и VGA, а также два RCA-разъема для дополнительных аудиоканалов. Поддержка внешних накопителей осуществляется через два USB-разъема, что позволяет без проблем экспортировать или импортировать данные. Максимальное разрешение видеозаписи составляет 1920x1080, обеспечивая четкость и детализацию записи. Вычислительная мощность видеорегистратора позволяет одновременно обрабатывать до 16 IP-каналов, а также записывать данные с 8 каналов в режиме реального времени с максимальной скоростью 30 кадров в секунду. Для дополнительной сетевой интеграции предусмотрен Ethernet (LAN)-разъем, который обеспечивает стабильное соединение с интернет-сетью или локальной сетью для передачи данных. Видеорегистратор поддерживает установку одного HDD или SSD-диска, который не входит в комплект поставки. Бренд HiWatch славится своей надежной технической поддержкой и инновационными решениями в сфере видеонаблюдения, предоставляя пользователям устройств уверенность в их долгосрочной работе и эффективности.

Отзывы о товаре Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Развернуть
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
2
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
285 x 45 x 210 мм
Описание
Видеорегистраторы HiWatch представляют собой надежное и функциональное решение для записи и хранения видеоданных в системах видеонаблюдения. Эти устройства обладают широкими возможностями подключения и поддержки современных технологий. Основные характеристики включают интерфейс подключения накопителя SATA, с максимальной емкостью одного накопителя до 6 ТБ. Для удобной интеграции с различными устройствами отображения в видеорегистраторе предусмотрены разъемы HDMI и VGA, а также два RCA-разъема для дополнительных аудиоканалов. Поддержка внешних накопителей осуществляется через два USB-разъема, что позволяет без проблем экспортировать или импортировать данные. Максимальное разрешение видеозаписи составляет 1920x1080, обеспечивая четкость и детализацию записи. Вычислительная мощность видеорегистратора позволяет одновременно обрабатывать до 16 IP-каналов, а также записывать данные с 8 каналов в режиме реального времени с максимальной скоростью 30 кадров в секунду. Для дополнительной сетевой интеграции предусмотрен Ethernet (LAN)-разъем, который обеспечивает стабильное соединение с интернет-сетью или локальной сетью для передачи данных. Видеорегистратор поддерживает установку одного HDD или SSD-диска, который не входит в комплект поставки. Бренд HiWatch славится своей надежной технической поддержкой и инновационными решениями в сфере видеонаблюдения, предоставляя пользователям устройств уверенность в их долгосрочной работе и эффективности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор HiWatch DS-H116GA(B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...