Видеорегистратор Hikvision DS-7616NI-I2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 258002
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Размеры в упаковке, см
45х40х15
Вес, кг.
3
Описание товара Видеорегистратор Hikvision DS-7616NI-I2
Видеорегистратор имеет небольшие размеры и элегантный дизайн которые позволяют разместить регистратор в любом удобном для вас месте.
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Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Видеорегистратор имеет небольшие размеры и элегантный дизайн которые позволяют разместить регистратор в любом удобном для вас месте.
Видеорегистратор Hikvision DS-7616NI-I2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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