Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/4
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/4
Видеорегистраторы HiWatch представляют собой надежные устройства для обеспечения безопасности и видеонаблюдения. Благодаря поддержке множества современных технологий и интерфейсов, они являются идеальным решением для дома или офиса. Этот видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов и имеет 8 каналов записи, обеспечивая гибкость и расширяемость системы наблюдения. Максимальное разрешение видеозаписи достигает впечатляющих 3840x2160 пикселей, что обеспечивает кристально четкое изображение. При этом максимальная частота кадров при таком разрешении составляет 30 кадров в секунду, что позволяет записывать плавное и детализированное видео. Устройство оснащено разъемами HDMI и VGA, что позволяет легко подключаться к различным дисплеям и мониторам. Несмотря на отсутствие PoE портов, видеорегистратор предоставляет широкие возможности для подключения накопителей, располагая двумя отсеками для HDD или SSD с интерфейсом SATA. Каждый накопитель поддерживает объем до 6 ТБ, что позволяет хранить большой объем видеоматериала. Видеорегистратор поддерживает мобильные платформы, что дает возможность удаленного управления и просмотра видео через мобильные устройства. Это удобно для мониторинга в реальном времени из любого места. HiWatch предлагает качество и надежность, делая его отличный выбор для тех, кто ищет эффективное и расширяемое решение для видеонаблюдения.
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