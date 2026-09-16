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Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/4

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Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/4 - фото 1
Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/4 - фото 2
Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/4 - фото 3
Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/4 - фото 4
Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/4 - фото 5
Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/4 - фото 6
Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/4 - фото 7
Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/4 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/4 - фото 1
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/4 - фото 2
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/4 - фото 3
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/4 - фото 4
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/4 - фото 5
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/4 - фото 6
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/4 - фото 7
  • Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/4 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728621
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Поддержка мобильных платформ
Да
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
2
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
3
Количество PoE портов
Без PoE
Питание
от сети
Габариты
445x71x400 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х13
Вес, кг.
5

Описание товара Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/4

Видеорегистраторы HiWatch представляют собой надежные устройства для обеспечения безопасности и видеонаблюдения. Благодаря поддержке множества современных технологий и интерфейсов, они являются идеальным решением для дома или офиса. Этот видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов и имеет 8 каналов записи, обеспечивая гибкость и расширяемость системы наблюдения. Максимальное разрешение видеозаписи достигает впечатляющих 3840x2160 пикселей, что обеспечивает кристально четкое изображение. При этом максимальная частота кадров при таком разрешении составляет 30 кадров в секунду, что позволяет записывать плавное и детализированное видео. Устройство оснащено разъемами HDMI и VGA, что позволяет легко подключаться к различным дисплеям и мониторам. Несмотря на отсутствие PoE портов, видеорегистратор предоставляет широкие возможности для подключения накопителей, располагая двумя отсеками для HDD или SSD с интерфейсом SATA. Каждый накопитель поддерживает объем до 6 ТБ, что позволяет хранить большой объем видеоматериала. Видеорегистратор поддерживает мобильные платформы, что дает возможность удаленного управления и просмотра видео через мобильные устройства. Это удобно для мониторинга в реальном времени из любого места. HiWatch предлагает качество и надежность, делая его отличный выбор для тех, кто ищет эффективное и расширяемое решение для видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-N332/4




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Поддержка мобильных платформ
Да
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Развернуть
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
2
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
3
Количество PoE портов
Без PoE
Питание
от сети
Габариты
445x71x400 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистраторы HiWatch представляют собой надежные устройства для обеспечения безопасности и видеонаблюдения. Благодаря поддержке множества современных технологий и интерфейсов, они являются идеальным решением для дома или офиса. Этот видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов и имеет 8 каналов записи, обеспечивая гибкость и расширяемость системы наблюдения. Максимальное разрешение видеозаписи достигает впечатляющих 3840x2160 пикселей, что обеспечивает кристально четкое изображение. При этом максимальная частота кадров при таком разрешении составляет 30 кадров в секунду, что позволяет записывать плавное и детализированное видео. Устройство оснащено разъемами HDMI и VGA, что позволяет легко подключаться к различным дисплеям и мониторам. Несмотря на отсутствие PoE портов, видеорегистратор предоставляет широкие возможности для подключения накопителей, располагая двумя отсеками для HDD или SSD с интерфейсом SATA. Каждый накопитель поддерживает объем до 6 ТБ, что позволяет хранить большой объем видеоматериала. Видеорегистратор поддерживает мобильные платформы, что дает возможность удаленного управления и просмотра видео через мобильные устройства. Это удобно для мониторинга в реальном времени из любого места. HiWatch предлагает качество и надежность, делая его отличный выбор для тех, кто ищет эффективное и расширяемое решение для видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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