Описание товара Видеорегистратор наблюдения UNV XVR302-08U-IF

Видеорегистратор Uniview — это современное и надежное устройство для записи и управления видеонаблюдением, которое предлагает широкий набор функций для обеспечения безопасности и удобства. С поддержкой до 12 IP-каналов, этот видеорегистратор обеспечивает высококачественную запись с разрешением 3840x2160, что позволяет вам получать четкое и детализированное изображение. Одной из ключевых особенностей этого устройства является возможность записи видео с максимальной частотой 25 кадров в секунду при максимальном разрешении. Это обеспечивает плавность и ясность изображения, что особенно важно для точного анализа видеоматериалов. Устройство оснащено двумя разъемами USB, которые позволяют подключать дополнительные устройства для расширения функциональности или удобного управления. Сетевой интерфейс поддерживает скорость до 100 Мбит/с, обеспечивая стабильное и быстрое подключение к сети. Для подключения накопителей предусмотрены два отсека с интерфейсом SATA, что позволяет использовать до двух HDD или SSD-накопителей. Максимальный объем одного накопителя может составлять до 6 ТБ, обеспечивая достаточно места для длительного хранения видеоархивов. Видеорегистратор Uniview также оснащен разъемами HDMI и VGA для подключения мониторов, что позволяет выводить изображение в реальном времени на экраны с высоким разрешением. Дополнительно имеется RCA-выход для подключения к аналоговым устройствам. Эта модель идеально подходит для установки в офисах, магазинах, складских помещениях и других объектах, требующих надежного видеонаблюдения. Отсутствие накопителей в комплекте позволяет пользователю самостоятельно выбрать наиболее подходящий жесткий диск для решения своих задач. Видеорегистраторы Uniview — это превосходный выбор для тех, кто ищет надежность, функциональность и качество в одной упаковке.