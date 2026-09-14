Видеорегистратор Hikvision DS-7732NI-M4/24P
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор Hikvision DS-7732NI-M4/24P
Видеорегистраторы HIKVISION – это надежное и многофункциональное устройство для записи и хранения видеоматериалов высокого качества. Вес этого видеорегистратора составляет 5 кг, что делает его достаточно устойчивым и подходящим для установки в различных условиях. Устройство принадлежит к бренду HikVision, который известен своей надежностью и технологическими новинками в области видеонаблюдения. Видеорегистратор оснащен интерфейсом подключения накопителя SATA и поддерживает подключение внешних накопителей через USB, обеспечивая гибкость в управлении данными. Для подключения аудио и видео устройств предусмотрено два разъема RCA и один HDMI-порт для передачи видео в высоком разрешении. Питание устройства осуществляется от стандартной сети, обеспечивая стабильную работу в любом помещении. Этот видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов и может записывать видео с максимальным разрешением 3840x2160 пикселей, позволяя получать четкое и качественное изображение. Максимальная частота кадров при этом разрешении достигает 60 кадров в секунду, что обеспечивает плавное воспроизведение видеоматериала. Запись может вестись по 8 каналам одновременно, что позволяет контролировать несколько зон наблюдения. Устройство имеет два отсека для установки внутренних накопителей (HDD или SSD), каждый объемом до 16 ТБ, хотя накопители в комплект не входят и приобретаются отдельно. Таким образом, видеорегистраторы HIKVISION предоставляют современное решение для видеонаблюдения с высокой степенью детализации и широкими возможностями по хранению данных, что делает их отличным выбором для различных систем безопасности.
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