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Видеорегистратор Hikvision DS-7732NI-M4/24P купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор Hikvision DS-7732NI-M4/24P

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Видеорегистратор Hikvision DS-7732NI-M4/24P - фото 1
Видеорегистратор Hikvision DS-7732NI-M4/24P - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор Hikvision DS-7732NI-M4/24P - фото 1
  • Видеорегистратор Hikvision DS-7732NI-M4/24P - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
148 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728016
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
2
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
3
Количество PoE портов
16 портов
Питание
от сети
Габариты
445x75x400 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.6

Описание товара Видеорегистратор Hikvision DS-7732NI-M4/24P

Видеорегистраторы HIKVISION – это надежное и многофункциональное устройство для записи и хранения видеоматериалов высокого качества. Вес этого видеорегистратора составляет 5 кг, что делает его достаточно устойчивым и подходящим для установки в различных условиях. Устройство принадлежит к бренду HikVision, который известен своей надежностью и технологическими новинками в области видеонаблюдения. Видеорегистратор оснащен интерфейсом подключения накопителя SATA и поддерживает подключение внешних накопителей через USB, обеспечивая гибкость в управлении данными. Для подключения аудио и видео устройств предусмотрено два разъема RCA и один HDMI-порт для передачи видео в высоком разрешении. Питание устройства осуществляется от стандартной сети, обеспечивая стабильную работу в любом помещении. Этот видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов и может записывать видео с максимальным разрешением 3840x2160 пикселей, позволяя получать четкое и качественное изображение. Максимальная частота кадров при этом разрешении достигает 60 кадров в секунду, что обеспечивает плавное воспроизведение видеоматериала. Запись может вестись по 8 каналам одновременно, что позволяет контролировать несколько зон наблюдения. Устройство имеет два отсека для установки внутренних накопителей (HDD или SSD), каждый объемом до 16 ТБ, хотя накопители в комплект не входят и приобретаются отдельно. Таким образом, видеорегистраторы HIKVISION предоставляют современное решение для видеонаблюдения с высокой степенью детализации и широкими возможностями по хранению данных, что делает их отличным выбором для различных систем безопасности.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Hikvision DS-7732NI-M4/24P




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
60 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Развернуть
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
2
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
3
Количество PoE портов
16 портов
Питание
от сети
Габариты
445x75x400 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистраторы HIKVISION – это надежное и многофункциональное устройство для записи и хранения видеоматериалов высокого качества. Вес этого видеорегистратора составляет 5 кг, что делает его достаточно устойчивым и подходящим для установки в различных условиях. Устройство принадлежит к бренду HikVision, который известен своей надежностью и технологическими новинками в области видеонаблюдения. Видеорегистратор оснащен интерфейсом подключения накопителя SATA и поддерживает подключение внешних накопителей через USB, обеспечивая гибкость в управлении данными. Для подключения аудио и видео устройств предусмотрено два разъема RCA и один HDMI-порт для передачи видео в высоком разрешении. Питание устройства осуществляется от стандартной сети, обеспечивая стабильную работу в любом помещении. Этот видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов и может записывать видео с максимальным разрешением 3840x2160 пикселей, позволяя получать четкое и качественное изображение. Максимальная частота кадров при этом разрешении достигает 60 кадров в секунду, что обеспечивает плавное воспроизведение видеоматериала. Запись может вестись по 8 каналам одновременно, что позволяет контролировать несколько зон наблюдения. Устройство имеет два отсека для установки внутренних накопителей (HDD или SSD), каждый объемом до 16 ТБ, хотя накопители в комплект не входят и приобретаются отдельно. Таким образом, видеорегистраторы HIKVISION предоставляют современное решение для видеонаблюдения с высокой степенью детализации и широкими возможностями по хранению данных, что делает их отличным выбором для различных систем безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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