16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16MP
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Характеристики
Описание товара 16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16MP
Видеорегистратор TP-Link представляет собой мощное и надежное решение для видеонаблюдения, идеально подходящее как для небольших, так и для средних объектов. Этот регистратор обеспечивает высокое качество записи благодаря максимальному разрешению 3840x2160 пикселей и поддержке до 25 кадров в секунду, что гарантирует четкое и детализированное изображение. Одной из ключевых особенностей устройства является наличие 16 PoE (Power over Ethernet) портов, что упрощает подключение и питание камер, позволяя свести к минимуму количество кабелей и упростить установку. Видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов и способен записывать видео с камеры одновременно на 8 каналах, что делает его идеальным выбором для современных систем безопасности. Устройство оснащено двумя отсеками для установки жестких дисков или SSD-накопителей с интерфейсом подключения SATA, поддерживая объем каждого до 16 ТБ, что позволяет хранить большой объем видеоданных на долгое время. Также предусмотрена возможность подключения внешнего накопителя по USB, предоставляя дополнительную гибкость в управлении данными. Питается видеорегистратор от сети и потребляет всего 40 Вт, что делает его энергоэффективным решением. Несмотря на все свои возможности, устройство отличается компактностью и весит всего 2,1 кг, что позволяет размещать его в самых разных условиях. Несмотря на отсутствие поддержки мобильных платформ, что несколько ограничивает гибкость управления, видеорегистратор TP-Link остается отличным выбором для тех, кто ищет бюджетное и надежное решение с мощными техническими характеристиками для организации системы видеонаблюдения.
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