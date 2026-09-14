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Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4

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Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4 - фото 1
Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4 - фото 2
Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4 - фото 3
Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4 - фото 4
Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4 - фото 5
Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4 - фото 6
Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4 - фото 7
Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4 - фото 8
Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4 - фото 9
Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4 - фото 10
Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4 - фото 11
Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Максимальное разрешение видеозаписи
5312x2988
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4 - фото 1
  • Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4 - фото 2
  • Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4 - фото 3
  • Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4 - фото 4
  • Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4 - фото 5
  • Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4 - фото 6
  • Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4 - фото 7
  • Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4 - фото 8
  • Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4 - фото 9
  • Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4 - фото 10
  • Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4 - фото 11
  • Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
113 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728017
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
5312x2988
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
2
RCA
1
Ethernet (LAN)
2
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
3
Количество PoE портов
Без PoE
Питание
от сети
Габариты
445x75x400 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.8

Описание товара Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4

Видеорегистратор HikVision – это надежное устройство для профессиональной системы видеонаблюдения, обеспечивающее высококачественную запись и хранение данных. Этот видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов, что позволяет осуществлять мониторинг обширных территорий с возможностью подключения множества камер. Благодаря максимальному разрешению видеозаписи 5312x2988 пикселей и частоте 30 кадров в секунду, устройство обеспечивает четкое и плавное изображение, что особенно важно для детального анализа видео. Поддерживается запись с 8 каналов, обеспечивая гибкость в управлении и записи данных. Видеорегистратор оснащен двумя HDMI-разъемами и одним VGA-разъемом, что позволяет легко подключать его к различным дисплеям и мониторам. Три USB-порта обеспечивают удобное подключение внешних накопителей для переноса и хранения данных. Также имеется возможность подключения внешнего накопителя непосредственно через USB, что упрощает архивирование информации. Системы хранения данных поддерживают два отсека для HDD или SSD, с интерфейсом подключения SATA. Максимальный объем одного накопителя составляет 16 ТБ, что гарантирует большое пространство для хранения высококачественного видео за продолжительный период. Устройство питается от сети и весит 5 кг, что делает его прочным и устойчивым к внешним воздействиям. Бренд HikVision, известный своими инновациями в области безопасности, гарантирует высокую надежность и производительность данного видеорегистратора. Эта модель идеально подходит для профессионального использования в офисах, торговых центрах и других объектах, требующих надежного видеонаблюдения и хранения больших объемов данных.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
5312x2988
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Развернуть
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
2
RCA
1
Ethernet (LAN)
2
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
3
Количество PoE портов
Без PoE
Питание
от сети
Габариты
445x75x400 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор HikVision – это надежное устройство для профессиональной системы видеонаблюдения, обеспечивающее высококачественную запись и хранение данных. Этот видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов, что позволяет осуществлять мониторинг обширных территорий с возможностью подключения множества камер. Благодаря максимальному разрешению видеозаписи 5312x2988 пикселей и частоте 30 кадров в секунду, устройство обеспечивает четкое и плавное изображение, что особенно важно для детального анализа видео. Поддерживается запись с 8 каналов, обеспечивая гибкость в управлении и записи данных. Видеорегистратор оснащен двумя HDMI-разъемами и одним VGA-разъемом, что позволяет легко подключать его к различным дисплеям и мониторам. Три USB-порта обеспечивают удобное подключение внешних накопителей для переноса и хранения данных. Также имеется возможность подключения внешнего накопителя непосредственно через USB, что упрощает архивирование информации. Системы хранения данных поддерживают два отсека для HDD или SSD, с интерфейсом подключения SATA. Максимальный объем одного накопителя составляет 16 ТБ, что гарантирует большое пространство для хранения высококачественного видео за продолжительный период. Устройство питается от сети и весит 5 кг, что делает его прочным и устойчивым к внешним воздействиям. Бренд HikVision, известный своими инновациями в области безопасности, гарантирует высокую надежность и производительность данного видеорегистратора. Эта модель идеально подходит для профессионального использования в офисах, торговых центрах и других объектах, требующих надежного видеонаблюдения и хранения больших объемов данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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