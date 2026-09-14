Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор Hikvision DS-7764NI-M4
Видеорегистратор HikVision – это надежное устройство для профессиональной системы видеонаблюдения, обеспечивающее высококачественную запись и хранение данных. Этот видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов, что позволяет осуществлять мониторинг обширных территорий с возможностью подключения множества камер. Благодаря максимальному разрешению видеозаписи 5312x2988 пикселей и частоте 30 кадров в секунду, устройство обеспечивает четкое и плавное изображение, что особенно важно для детального анализа видео. Поддерживается запись с 8 каналов, обеспечивая гибкость в управлении и записи данных. Видеорегистратор оснащен двумя HDMI-разъемами и одним VGA-разъемом, что позволяет легко подключать его к различным дисплеям и мониторам. Три USB-порта обеспечивают удобное подключение внешних накопителей для переноса и хранения данных. Также имеется возможность подключения внешнего накопителя непосредственно через USB, что упрощает архивирование информации. Системы хранения данных поддерживают два отсека для HDD или SSD, с интерфейсом подключения SATA. Максимальный объем одного накопителя составляет 16 ТБ, что гарантирует большое пространство для хранения высококачественного видео за продолжительный период. Устройство питается от сети и весит 5 кг, что делает его прочным и устойчивым к внешним воздействиям. Бренд HikVision, известный своими инновациями в области безопасности, гарантирует высокую надежность и производительность данного видеорегистратора. Эта модель идеально подходит для профессионального использования в офисах, торговых центрах и других объектах, требующих надежного видеонаблюдения и хранения больших объемов данных.
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