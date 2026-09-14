Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7732NXI-K4 (D)
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7732NXI-K4 (D)
Видеорегистраторы HIKVISION представляют собой высокотехнологичное устройство, предназначенное для надежной записи и хранения видеоданных. Этот мощный видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов, что делает его идеальным решением для масштабных систем видеонаблюдения. Основные характеристики устройства подчеркивают его высокую производительность и расширенные функциональные возможности. Видеорегистратор оснащен двумя HDMI-разъемами и одним VGA-разъемом, что обеспечивает гибкость при подключении различных мониторов и дисплеев. Максимальное разрешение записи составляет впечатляющие 3840x2160 пикселей, обеспечивая четкое и детальное изображение, а возможность записи до 30 кадров в секунду позволяет зафиксировать даже самые динамичные сцены. Для хранения данных предусмотрены два отсека для HDD/SSD, с интерфейсом подключения SATA и поддержкой накопителей объемом до 6 ТБ каждый. Это дает возможность организовать хранение больших объемов данных с высокой степенью надежности. В комплект поставки накопители не входят, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать оптимальный для своих нужд вариант. Устройство также оборудовано тремя USB-разъемами и двумя RCA, что упрощает подключение дополнительных периферийных устройств. Общий вес видеорегистратора составляет 5 кг, что говорит о его надежной конструкции и качестве сборки. Видеорегистратор HIKVISION предлагает передовые возможности в области видеонаблюдения, совмещая в себе высокое качество изображения, многофункциональность и надежность, что делает его идеальным выбором для защиты и мониторинга различных объектов.
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