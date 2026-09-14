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Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7732NXI-K4 (D) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7732NXI-K4 (D)

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Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7732NXI-K4 (D) - фото 1
Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7732NXI-K4 (D) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7732NXI-K4 (D) - фото 1
  • Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7732NXI-K4 (D) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728620
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
2
RCA
2
Ethernet (LAN)
2
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
3
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
445x71x400 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х17
Вес, кг.
5

Описание товара Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7732NXI-K4 (D)

Видеорегистраторы HIKVISION представляют собой высокотехнологичное устройство, предназначенное для надежной записи и хранения видеоданных. Этот мощный видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов, что делает его идеальным решением для масштабных систем видеонаблюдения. Основные характеристики устройства подчеркивают его высокую производительность и расширенные функциональные возможности. Видеорегистратор оснащен двумя HDMI-разъемами и одним VGA-разъемом, что обеспечивает гибкость при подключении различных мониторов и дисплеев. Максимальное разрешение записи составляет впечатляющие 3840x2160 пикселей, обеспечивая четкое и детальное изображение, а возможность записи до 30 кадров в секунду позволяет зафиксировать даже самые динамичные сцены. Для хранения данных предусмотрены два отсека для HDD/SSD, с интерфейсом подключения SATA и поддержкой накопителей объемом до 6 ТБ каждый. Это дает возможность организовать хранение больших объемов данных с высокой степенью надежности. В комплект поставки накопители не входят, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать оптимальный для своих нужд вариант. Устройство также оборудовано тремя USB-разъемами и двумя RCA, что упрощает подключение дополнительных периферийных устройств. Общий вес видеорегистратора составляет 5 кг, что говорит о его надежной конструкции и качестве сборки. Видеорегистратор HIKVISION предлагает передовые возможности в области видеонаблюдения, совмещая в себе высокое качество изображения, многофункциональность и надежность, что делает его идеальным выбором для защиты и мониторинга различных объектов.

Отзывы о товаре Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7732NXI-K4 (D)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Развернуть
Разъемы HDMI
2
RCA
2
Ethernet (LAN)
2
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
3
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
445x71x400 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистраторы HIKVISION представляют собой высокотехнологичное устройство, предназначенное для надежной записи и хранения видеоданных. Этот мощный видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов, что делает его идеальным решением для масштабных систем видеонаблюдения. Основные характеристики устройства подчеркивают его высокую производительность и расширенные функциональные возможности. Видеорегистратор оснащен двумя HDMI-разъемами и одним VGA-разъемом, что обеспечивает гибкость при подключении различных мониторов и дисплеев. Максимальное разрешение записи составляет впечатляющие 3840x2160 пикселей, обеспечивая четкое и детальное изображение, а возможность записи до 30 кадров в секунду позволяет зафиксировать даже самые динамичные сцены. Для хранения данных предусмотрены два отсека для HDD/SSD, с интерфейсом подключения SATA и поддержкой накопителей объемом до 6 ТБ каждый. Это дает возможность организовать хранение больших объемов данных с высокой степенью надежности. В комплект поставки накопители не входят, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать оптимальный для своих нужд вариант. Устройство также оборудовано тремя USB-разъемами и двумя RCA, что упрощает подключение дополнительных периферийных устройств. Общий вес видеорегистратора составляет 5 кг, что говорит о его надежной конструкции и качестве сборки. Видеорегистратор HIKVISION предлагает передовые возможности в области видеонаблюдения, совмещая в себе высокое качество изображения, многофункциональность и надежность, что делает его идеальным выбором для защиты и мониторинга различных объектов.
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Отзывы


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