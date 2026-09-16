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16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16P купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16P

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16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16P - фото 1
16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16P - фото 2
16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16P - фото 3
16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16P - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • 16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16P - фото 1
  • 16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16P - фото 2
  • 16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16P - фото 3
  • 16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16P - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 410 руб. 
Начислим 455 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732016
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16P
28 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Поддержка мобильных платформ
Нет
Комплектация
Сетевой видеорегистратор, Адаптер питания, Кабели питания, Кабель питания жёсткого диска, Кабель передачи данных жёсткого диска, Крепёжные принадлежности, Мышь, Краткое руководство по установке
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
16 портов
Питание
от сети
Габариты
330 х 285 х 45 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.86

Описание товара 16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16P

Видеорегистраторы TP-Link представляют собой надежное и эффективное решение для систем видеонаблюдения, предназначенное для записи и хранения видео высокого разрешения. Устройство поддерживает подключение накопителей через интерфейс SATA, что позволяет использовать диски объемом до 16 ТБ. Конструкция видеорегистратора предусматривает наличие двух отсеков для установки HDD или SSD, что обеспечивает высокую гибкость при выборе и установке накопителей, однако сами накопители в комплект не входят. Модель оснащена двумя USB-разъемами, что позволяет подключать периферийные устройства для упрощения процесса управления и экспорта данных. Видеорегистратор работает от электросети и весит 1,9 кг, что обеспечивает его устойчивость на рабочем месте. TP-Link предлагает впечатляющее качество видеозаписи с максимальным разрешением 3840x2160, позволяя записывать до 25 кадров в секунду при этом разрешении, что обеспечивает четкое и детализированное изображение. Видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов и оснащен 16 PoE портами, что упрощает подключение и питание сетевых камер наблюдения, поскольку позволяет передавать данные и питать камеры по одному кабелю. Данная модель рассчитана на 8 каналов записи и не предоставляет возможности управления через мобильные платформы, что делает ее идеальной для использования в стационарных системах наблюдения, где стабильность записи и хранения данных имеет первостепенное значение. Видеорегистратор от TP-Link является надежным инструментом для создания комплексных систем видеонаблюдения, обеспечивая высокое качество видео, гибкие возможности хранения и конфигурации, а также простоту в управлении и подключении оборудования.

Отзывы о товаре 16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16P




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Поддержка мобильных платформ
Нет
Комплектация
Сетевой видеорегистратор, Адаптер питания, Кабели питания, Кабель питания жёсткого диска, Кабель передачи данных жёсткого диска, Крепёжные принадлежности, Мышь, Краткое руководство по установке
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
25 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Развернуть
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
16 портов
Питание
от сети
Габариты
330 х 285 х 45 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистраторы TP-Link представляют собой надежное и эффективное решение для систем видеонаблюдения, предназначенное для записи и хранения видео высокого разрешения. Устройство поддерживает подключение накопителей через интерфейс SATA, что позволяет использовать диски объемом до 16 ТБ. Конструкция видеорегистратора предусматривает наличие двух отсеков для установки HDD или SSD, что обеспечивает высокую гибкость при выборе и установке накопителей, однако сами накопители в комплект не входят. Модель оснащена двумя USB-разъемами, что позволяет подключать периферийные устройства для упрощения процесса управления и экспорта данных. Видеорегистратор работает от электросети и весит 1,9 кг, что обеспечивает его устойчивость на рабочем месте. TP-Link предлагает впечатляющее качество видеозаписи с максимальным разрешением 3840x2160, позволяя записывать до 25 кадров в секунду при этом разрешении, что обеспечивает четкое и детализированное изображение. Видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов и оснащен 16 PoE портами, что упрощает подключение и питание сетевых камер наблюдения, поскольку позволяет передавать данные и питать камеры по одному кабелю. Данная модель рассчитана на 8 каналов записи и не предоставляет возможности управления через мобильные платформы, что делает ее идеальной для использования в стационарных системах наблюдения, где стабильность записи и хранения данных имеет первостепенное значение. Видеорегистратор от TP-Link является надежным инструментом для создания комплексных систем видеонаблюдения, обеспечивая высокое качество видео, гибкие возможности хранения и конфигурации, а также простоту в управлении и подключении оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить 16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR2016H-16P - по цене 28410 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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