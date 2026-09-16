Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7716NXI-K4
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7716NXI-K4
Видеорегистратор HikVision представляет собой надежное и функциональное устройство для профессиональной видеосъемки и управления камерой. Этот видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов, что делает его идеальным решением для средних и крупных систем видеонаблюдения. Устройство оборудовано двумя отсеками для жестких или твердотельных накопителей с интерфейсом подключения SATA. Каждый отсек поддерживает накопители объемом до 6 ТБ, что обеспечивает достаточно места для хранения большого объема видеозаписей высокого разрешения. Видеорегистратор способен записывать видео с максимальным разрешением 3840x2160 пикселей, обеспечивая четкое и детализированное изображение. Максимальная частота кадров при записи с максимальным разрешением составляет 30 кадров в секунду, что позволяет фиксировать мельчайшие детали в движении. Для удобства подключения выводов изображения предусмотрены разъемы HDMI и VGA, которые обеспечивают высококачественное подключение к мониторам и экранам. Два разъема RCA предоставляют дополнительные возможности для звукового подключения. В корпусе устройства также имеется возможность подключения внешнего накопителя по USB, благодаря чему расширять объем памяти становится проще и экономичнее. Данный видеорегистратор получает питание от сети и отличается простотой в подключении и эксплуатации. Несмотря на отсутствие PoE портов, он легко интегрируется в существующие системы видеонаблюдения. Бренд HikVision известен своим качеством и надежностью, и этот видеорегистратор является очередным подтверждением высокого стандарта компании.
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