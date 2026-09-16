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Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7716NXI-K4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7716NXI-K4

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Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7716NXI-K4 - фото 1
Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7716NXI-K4 - фото 2
Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7716NXI-K4 - фото 3
Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7716NXI-K4 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7716NXI-K4 - фото 1
  • Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7716NXI-K4 - фото 2
  • Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7716NXI-K4 - фото 3
  • Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7716NXI-K4 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728611
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
Руководство пользователя, Устройство
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
2
Ethernet (LAN)
2
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
3
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
445 x 75 x 400 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х16
Вес, кг.
3.3

Описание товара Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7716NXI-K4

Видеорегистратор HikVision представляет собой надежное и функциональное устройство для профессиональной видеосъемки и управления камерой. Этот видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов, что делает его идеальным решением для средних и крупных систем видеонаблюдения. Устройство оборудовано двумя отсеками для жестких или твердотельных накопителей с интерфейсом подключения SATA. Каждый отсек поддерживает накопители объемом до 6 ТБ, что обеспечивает достаточно места для хранения большого объема видеозаписей высокого разрешения. Видеорегистратор способен записывать видео с максимальным разрешением 3840x2160 пикселей, обеспечивая четкое и детализированное изображение. Максимальная частота кадров при записи с максимальным разрешением составляет 30 кадров в секунду, что позволяет фиксировать мельчайшие детали в движении. Для удобства подключения выводов изображения предусмотрены разъемы HDMI и VGA, которые обеспечивают высококачественное подключение к мониторам и экранам. Два разъема RCA предоставляют дополнительные возможности для звукового подключения. В корпусе устройства также имеется возможность подключения внешнего накопителя по USB, благодаря чему расширять объем памяти становится проще и экономичнее. Данный видеорегистратор получает питание от сети и отличается простотой в подключении и эксплуатации. Несмотря на отсутствие PoE портов, он легко интегрируется в существующие системы видеонаблюдения. Бренд HikVision известен своим качеством и надежностью, и этот видеорегистратор является очередным подтверждением высокого стандарта компании.

Отзывы о товаре Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7716NXI-K4




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
Руководство пользователя, Устройство
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Развернуть
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
2
Ethernet (LAN)
2
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
3
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
445 x 75 x 400 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор HikVision представляет собой надежное и функциональное устройство для профессиональной видеосъемки и управления камерой. Этот видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов, что делает его идеальным решением для средних и крупных систем видеонаблюдения. Устройство оборудовано двумя отсеками для жестких или твердотельных накопителей с интерфейсом подключения SATA. Каждый отсек поддерживает накопители объемом до 6 ТБ, что обеспечивает достаточно места для хранения большого объема видеозаписей высокого разрешения. Видеорегистратор способен записывать видео с максимальным разрешением 3840x2160 пикселей, обеспечивая четкое и детализированное изображение. Максимальная частота кадров при записи с максимальным разрешением составляет 30 кадров в секунду, что позволяет фиксировать мельчайшие детали в движении. Для удобства подключения выводов изображения предусмотрены разъемы HDMI и VGA, которые обеспечивают высококачественное подключение к мониторам и экранам. Два разъема RCA предоставляют дополнительные возможности для звукового подключения. В корпусе устройства также имеется возможность подключения внешнего накопителя по USB, благодаря чему расширять объем памяти становится проще и экономичнее. Данный видеорегистратор получает питание от сети и отличается простотой в подключении и эксплуатации. Несмотря на отсутствие PoE портов, он легко интегрируется в существующие системы видеонаблюдения. Бренд HikVision известен своим качеством и надежностью, и этот видеорегистратор является очередным подтверждением высокого стандарта компании.
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Отзывы


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