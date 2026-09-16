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Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3220 4HA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3220 4HA

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Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3220 4HA - фото 2
Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3220 4HA - фото 3
Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3220 4HA - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3220 4HA - фото 1
  • Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3220 4HA - фото 2
  • Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3220 4HA - фото 3
  • Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3220 4HA - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728626
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
341 х 280 х 47 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х37х14
Вес, кг.
2.8

Описание товара Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3220 4HA

Видеорегистратор Tiandy представляет собой надежное и современное решение для организации систем видеонаблюдения. Он поддерживает до 16 IP-каналов, что позволяет подключить несколько камер для обеспечения максимального контроля и безопасности. Устройство предлагает впечатляющее максимальное разрешение видеозаписи 3840x2160 пикселей, обеспечивая четкую и детализированную картинку при скорости 30 кадров в секунду. Видеорегистратор оснащен двумя USB-разъемами для удобного подключения дополнительных устройств, такими как мышь или флеш-накопитель. С поддержкой до 8 каналов записи, это идеальный выбор для средних и больших объектов, требующих надежной системы контроля. Устройство имеет два отсека для установки жестких дисков или SSD, каждый из которых может быть объемом до 6 ТБ. Это обеспечивает большой объем хранилища для длительного сохранения видеозаписей. Подключение накопителей осуществляется через интерфейс SATA, что гарантирует высокую скорость передачи данных. Накопители в комплект не входят, что дает свободу выбора параметров хранения в зависимости от ваших нужд. Для вывода изображения предусмотрены HDMI и VGA-разъемы, что позволяет подключать видеорегистратор к различным типам мониторов. Встроенный Ethernet порт с максимальной скоростью до 1000 Мбит/с обеспечивает быстрое и эффективное сетевое подключение, поддерживая стабильную и бесперебойную работу. Видеорегистратор Tiandy представляет собой идеальное сочетание функциональности и современных технологий, обеспечивая надежную защиту и максимальную эффективность вашей системы видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3220 4HA




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Комплектация
Видеорегистратор, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Развернуть
Разъемы HDMI
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Габариты
341 х 280 х 47 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор Tiandy представляет собой надежное и современное решение для организации систем видеонаблюдения. Он поддерживает до 16 IP-каналов, что позволяет подключить несколько камер для обеспечения максимального контроля и безопасности. Устройство предлагает впечатляющее максимальное разрешение видеозаписи 3840x2160 пикселей, обеспечивая четкую и детализированную картинку при скорости 30 кадров в секунду. Видеорегистратор оснащен двумя USB-разъемами для удобного подключения дополнительных устройств, такими как мышь или флеш-накопитель. С поддержкой до 8 каналов записи, это идеальный выбор для средних и больших объектов, требующих надежной системы контроля. Устройство имеет два отсека для установки жестких дисков или SSD, каждый из которых может быть объемом до 6 ТБ. Это обеспечивает большой объем хранилища для длительного сохранения видеозаписей. Подключение накопителей осуществляется через интерфейс SATA, что гарантирует высокую скорость передачи данных. Накопители в комплект не входят, что дает свободу выбора параметров хранения в зависимости от ваших нужд. Для вывода изображения предусмотрены HDMI и VGA-разъемы, что позволяет подключать видеорегистратор к различным типам мониторов. Встроенный Ethernet порт с максимальной скоростью до 1000 Мбит/с обеспечивает быстрое и эффективное сетевое подключение, поддерживая стабильную и бесперебойную работу. Видеорегистратор Tiandy представляет собой идеальное сочетание функциональности и современных технологий, обеспечивая надежную защиту и максимальную эффективность вашей системы видеонаблюдения.
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Отзывы


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