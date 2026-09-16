8-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой WI-FI TP-Link VIGI NVR1108H-W
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
4
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1960
Количество каналов записи
4
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 950 руб.
В наличии
Код товара: 732021
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 950 руб.
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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
4
Поддержка мобильных платформ
Да
Комплектация
видеорегистратор
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1960
Количество каналов записи
4
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Подключение монитора
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
2500 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
2
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
10
Габариты
200,3 ? 200,3 ? 43 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара 8-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой WI-FI TP-Link VIGI NVR1108H-W
TP-Link VIGI NVR1108H-W - 8-канальный IP-видеорегистратор со встроенным функционалом точки доступа Wi-Fi (Wi-Fi 4: 2.4 GHz, пропускная способность до 300 Mbps, MIMO 2x2). Поддерживает установку жесткого диска SATA 3.5" емкостью до 16 ТБ. Обеспечивает разрешение записи до 8 Мп и просмотр в режиме онлайн до 8 каналов с разрешением до 2 Мп / 4 каналов с разрешеним 4 Мп. Поддерживает запись H.265+, совместим со стандартом ONVIF. Оснащен 2-мя портами RJ45 10/100 Mbps, 2-мя портами USB 2.0 (служат для подключения клавиатуры, мыши или внешнего HDD), выходами VGA и HDMI, аудиоинтерфейсами RCA Input и RCA Output. Управление регистратором возможно через мобильное приложение или web-интерфейс.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
TP-link
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
4
Поддержка мобильных платформ
Да
Комплектация
видеорегистратор
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1960
Количество каналов записи
4
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
16 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Подключение внешнего накопителя по USB
Да
Развернуть
Подключение монитора
Да
Максимальная скорость сети Ethernet
2500 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
2
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
10
Габариты
200,3 ? 200,3 ? 43 мм
Страна производитель
Китай
TP-Link VIGI NVR1108H-W - 8-канальный IP-видеорегистратор со встроенным функционалом точки доступа Wi-Fi (Wi-Fi 4: 2.4 GHz, пропускная способность до 300 Mbps, MIMO 2x2). Поддерживает установку жесткого диска SATA 3.5" емкостью до 16 ТБ. Обеспечивает разрешение записи до 8 Мп и просмотр в режиме онлайн до 8 каналов с разрешением до 2 Мп / 4 каналов с разрешеним 4 Мп. Поддерживает запись H.265+, совместим со стандартом ONVIF. Оснащен 2-мя портами RJ45 10/100 Mbps, 2-мя портами USB 2.0 (служат для подключения клавиатуры, мыши или внешнего HDD), выходами VGA и HDMI, аудиоинтерфейсами RCA Input и RCA Output. Управление регистратором возможно через мобильное приложение или web-интерфейс.
Купить 8-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой WI-FI TP-Link VIGI NVR1108H-W - по цене 9950 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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