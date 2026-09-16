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Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7616NI-Q1(D) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7616NI-Q1(D)

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Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7616NI-Q1(D) - фото 1
Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7616NI-Q1(D) - фото 2
Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7616NI-Q1(D) - фото 3
Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7616NI-Q1(D) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7616NI-Q1(D) - фото 1
  • Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7616NI-Q1(D) - фото 2
  • Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7616NI-Q1(D) - фото 3
  • Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7616NI-Q1(D) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728616
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Поддержка мобильных платформ
Да
Комплектация
Видеорегистратор, адаптер питания, документация
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х30х8
Вес, кг.
1.6

Описание товара Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7616NI-Q1(D)

Видеорегистратор HikVision — это надежное и функциональное устройство для записи и хранения видео с высокой четкостью. Этот видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов, что позволяет подключить и контролировать множество камер одновременно. Его максимальное разрешение видеозаписи составляет невероятные 3840x2160 пикселей, обеспечивая качество изображения до мельчайших деталей, с частотой 30 кадров в секунду, что гарантирует плавность видео. Устройство обладает компактными размерами и весит всего 1 кг, что облегчает его установку и интеграцию в любую систему видеонаблюдения. Несмотря на это, он не поддерживает PoE порты, поэтому подключение питания к камерам должно осуществляться отдельно. Для хранения данных видеорегистратор оснащен одним отсеком для жесткого или твердотельного накопителя с интерфейсом SATA, что позволяет установить диск объемом до 6 ТБ для длительного хранения видеоархива. Следует учесть, что накопители в комплект не входят, и их необходимо приобретать отдельно. На передней панели регистратора находятся два USB-разъема, которые обеспечивают удобное подключение внешних устройств, таких как флеш-накопители или мыши. Также видеорегистратор оснащен HDMI-выходом для подключения монитора или телевизора, что упрощает просмотр и управление видеоматериалами. Важно отметить поддержку мобильных платформ, что позволяет управлять системой видеонаблюдения в любое время и из любого места с помощью вашего смартфона или планшета, обеспечивая дополнительный комфорт и безопасность. В целом, видеорегистратор от HikVision — это превосходный выбор для обеспечения надежного и высококачественного видеонаблюдения как в домашних, так и в профессиональных системах безопасности.

Отзывы о товаре Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7616NI-Q1(D)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Поддержка мобильных платформ
Да
Комплектация
Видеорегистратор, адаптер питания, документация
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Развернуть
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистратор HikVision — это надежное и функциональное устройство для записи и хранения видео с высокой четкостью. Этот видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов, что позволяет подключить и контролировать множество камер одновременно. Его максимальное разрешение видеозаписи составляет невероятные 3840x2160 пикселей, обеспечивая качество изображения до мельчайших деталей, с частотой 30 кадров в секунду, что гарантирует плавность видео. Устройство обладает компактными размерами и весит всего 1 кг, что облегчает его установку и интеграцию в любую систему видеонаблюдения. Несмотря на это, он не поддерживает PoE порты, поэтому подключение питания к камерам должно осуществляться отдельно. Для хранения данных видеорегистратор оснащен одним отсеком для жесткого или твердотельного накопителя с интерфейсом SATA, что позволяет установить диск объемом до 6 ТБ для длительного хранения видеоархива. Следует учесть, что накопители в комплект не входят, и их необходимо приобретать отдельно. На передней панели регистратора находятся два USB-разъема, которые обеспечивают удобное подключение внешних устройств, таких как флеш-накопители или мыши. Также видеорегистратор оснащен HDMI-выходом для подключения монитора или телевизора, что упрощает просмотр и управление видеоматериалами. Важно отметить поддержку мобильных платформ, что позволяет управлять системой видеонаблюдения в любое время и из любого места с помощью вашего смартфона или планшета, обеспечивая дополнительный комфорт и безопасность. В целом, видеорегистратор от HikVision — это превосходный выбор для обеспечения надежного и высококачественного видеонаблюдения как в домашних, так и в профессиональных системах безопасности.
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Отзывы


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