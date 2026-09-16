Описание товара Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7616NI-Q1(D)

Видеорегистратор HikVision — это надежное и функциональное устройство для записи и хранения видео с высокой четкостью. Этот видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов, что позволяет подключить и контролировать множество камер одновременно. Его максимальное разрешение видеозаписи составляет невероятные 3840x2160 пикселей, обеспечивая качество изображения до мельчайших деталей, с частотой 30 кадров в секунду, что гарантирует плавность видео. Устройство обладает компактными размерами и весит всего 1 кг, что облегчает его установку и интеграцию в любую систему видеонаблюдения. Несмотря на это, он не поддерживает PoE порты, поэтому подключение питания к камерам должно осуществляться отдельно. Для хранения данных видеорегистратор оснащен одним отсеком для жесткого или твердотельного накопителя с интерфейсом SATA, что позволяет установить диск объемом до 6 ТБ для длительного хранения видеоархива. Следует учесть, что накопители в комплект не входят, и их необходимо приобретать отдельно. На передней панели регистратора находятся два USB-разъема, которые обеспечивают удобное подключение внешних устройств, таких как флеш-накопители или мыши. Также видеорегистратор оснащен HDMI-выходом для подключения монитора или телевизора, что упрощает просмотр и управление видеоматериалами. Важно отметить поддержку мобильных платформ, что позволяет управлять системой видеонаблюдения в любое время и из любого места с помощью вашего смартфона или планшета, обеспечивая дополнительный комфорт и безопасность. В целом, видеорегистратор от HikVision — это превосходный выбор для обеспечения надежного и высококачественного видеонаблюдения как в домашних, так и в профессиональных системах безопасности.