Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7616NI-Q1(D)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7616NI-Q1(D)
Видеорегистратор HikVision — это надежное и функциональное устройство для записи и хранения видео с высокой четкостью. Этот видеорегистратор поддерживает до 16 IP-каналов, что позволяет подключить и контролировать множество камер одновременно. Его максимальное разрешение видеозаписи составляет невероятные 3840x2160 пикселей, обеспечивая качество изображения до мельчайших деталей, с частотой 30 кадров в секунду, что гарантирует плавность видео. Устройство обладает компактными размерами и весит всего 1 кг, что облегчает его установку и интеграцию в любую систему видеонаблюдения. Несмотря на это, он не поддерживает PoE порты, поэтому подключение питания к камерам должно осуществляться отдельно. Для хранения данных видеорегистратор оснащен одним отсеком для жесткого или твердотельного накопителя с интерфейсом SATA, что позволяет установить диск объемом до 6 ТБ для длительного хранения видеоархива. Следует учесть, что накопители в комплект не входят, и их необходимо приобретать отдельно. На передней панели регистратора находятся два USB-разъема, которые обеспечивают удобное подключение внешних устройств, таких как флеш-накопители или мыши. Также видеорегистратор оснащен HDMI-выходом для подключения монитора или телевизора, что упрощает просмотр и управление видеоматериалами. Важно отметить поддержку мобильных платформ, что позволяет управлять системой видеонаблюдения в любое время и из любого места с помощью вашего смартфона или планшета, обеспечивая дополнительный комфорт и безопасность. В целом, видеорегистратор от HikVision — это превосходный выбор для обеспечения надежного и высококачественного видеонаблюдения как в домашних, так и в профессиональных системах безопасности.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 360 руб.2340 руб. в СплитВидеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3104 Spec:I/B/P4/C/Eu/L/S...
-
В наличииЦена 9 960 руб.2490 руб. в Сплит8-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой WI-FI TP-Link ...
-
В наличииЦена 10 380 руб.2595 руб. в СплитВидеорегистратор Tiandy AK TC-R3108 I/B/P8/C/Eu/L/S/V2.0
-
В наличииЦена 13 950 руб.3488 руб. в СплитВидеорегистратор Tiandy TC-R3110 I/B/P8/Eu/L/S/V2.0
-
В наличииЦена 20 420 руб.5105 руб. в Сплит16-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR2016H
-
В наличииЦена 24 150 руб.6038 руб. в СплитВидеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7608NI-M2/8P
-
В наличииЦена 26 640 руб.6660 руб. в Сплит16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link ...
-
В наличииЦена 32 110 руб.8028 руб. в Сплит16-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link ...
-
В наличииЦена 35 670 руб.8918 руб. в СплитВидеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3232 4HA
-
В наличииЦена 54 770 руб.13693 руб. в Сплит64-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR4064H
-
В наличииЦена 55 630 руб.13908 руб. в СплитСетевой видеорегистратор для камер Ubiquiti, 7 отсеков 2,5" / 3,...
Отзывы о товаре Видеорегистратор наблюдения Hikvision DS-7616NI-Q1(D)