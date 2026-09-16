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Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3104 Spec:I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3104 Spec:I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0

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Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3104 Spec:I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0 - фото 2
Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3104 Spec:I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0 - фото 3
Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3104 Spec:I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0 - фото 4
Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3104 Spec:I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0 - фото 5
Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3104 Spec:I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Макс. кол-во ip-каналов
4
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1960
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Питание
От адаптера
  • Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3104 Spec:I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0 - фото 1
  • Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3104 Spec:I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0 - фото 2
  • Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3104 Spec:I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0 - фото 3
  • Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3104 Spec:I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0 - фото 4
  • Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3104 Spec:I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0 - фото 5
  • Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3104 Spec:I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 360 руб. 
Начислим 936 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728612
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3104 Spec:I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0
9 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tiandy
Макс. кол-во ip-каналов
4
Комплектация
USB-мышь, Блок питания, Монтажный комплект, Устройство
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1960
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Питание
От адаптера
Габариты
200 x 200 x 45 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х8
Вес, кг.
1.2

Описание товара Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3104 Spec:I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0

Сетевой видеорегистратор TC-R3104 предназначен для организации системы видеонаблюдения с поддержкой до 4 IP-камер разрешением до 6 МП. Обеспечивает просмотр в реальном времени, запись и воспроизведение видео.

Отзывы о товаре Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3104 Spec:I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Tiandy
Макс. кол-во ip-каналов
4
Комплектация
USB-мышь, Блок питания, Монтажный комплект, Устройство
Максимальное разрешение видеозаписи
2560x1960
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
Развернуть
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
Без PoE
Питание
От адаптера
Габариты
200 x 200 x 45 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой видеорегистратор TC-R3104 предназначен для организации системы видеонаблюдения с поддержкой до 4 IP-камер разрешением до 6 МП. Обеспечивает просмотр в реальном времени, запись и воспроизведение видео.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор наблюдения Tiandy TC-R3104 Spec:I/B/P4/C/Eu/L/S/V2.0 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 9360 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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