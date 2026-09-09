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Видеорегистратор Falcon Eye FE-MHD2104 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор Falcon Eye FE-MHD2104

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Видеорегистратор Falcon Eye FE-MHD2104
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 258013
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Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Размеры в упаковке, см
2х1х1
Вес, кг.
1.6

Описание товара Видеорегистратор Falcon Eye FE-MHD2104

FE-MHD2104 4 канальный 5 в 1 регистратор: запись 4кан 5Mп Lite*12к/с, 1080P*15к/с, 720P*25к/с, Н.264/H.265/H265+, HDMI, VGA, SATA*1 (до 10Tб HDD), 2 USB, Аудио 1/1, Смарт функции записи и воспроизведения, Поддержка Google Drive и Dropbox, Протокол ONVIF, RTSP, P2P, Мобильные платформы Android/IOS

Отзывы о товаре Видеорегистратор Falcon Eye FE-MHD2104




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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Описание
FE-MHD2104 4 канальный 5 в 1 регистратор: запись 4кан 5Mп Lite*12к/с, 1080P*15к/с, 720P*25к/с, Н.264/H.265/H265+, HDMI, VGA, SATA*1 (до 10Tб HDD), 2 USB, Аудио 1/1, Смарт функции записи и воспроизведения, Поддержка Google Drive и Dropbox, Протокол ONVIF, RTSP, P2P, Мобильные платформы Android/IOS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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