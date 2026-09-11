Видеокамера IP Trassir TR-W2B5 2.8-2.8мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP Trassir TR-W2B5 2.8-2.8мм
IP-камера TRASSIR TR-W2B5 2.8 представляет собой сочетание высокой функциональности и удобства, которое делает эту модель подходящим инструментом для защиты территории и объектов на ней от происшествий. Камера выполнена в герметичном и прочном корпусе, за счет чего может использоваться на улице. Продуманная конструкция вместе с простым подключением обеспечит быстрое начало эксплуатации модели, а наличие микрофона и динамика позволит использовать ее в качестве переговорного устройства. С помощью матрицы разрешением 2 Мп и производительного видеочипа камера TRASSIR TR-W2B5 2.8 обеспечит детализированное изображение. Объектив модели обладает широкими углами обзора, что позволит удобно следить даже за территорией с большой площадью. Высокая светосила оптики и мощная ИК-подсветка обеспечат разборчивую картинку в условиях недостаточной освещенности, а поддержка технологии детекции движений сделает процесс охраны более простым и эффективным.
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