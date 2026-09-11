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Видеокамера IP Trassir TR-W2B5 2.8-2.8мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP Trassir TR-W2B5 2.8-2.8мм

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Видеокамера IP Trassir TR-W2B5 2.8-2.8мм - фото 1
Видеокамера IP Trassir TR-W2B5 2.8-2.8мм - фото 2
Видеокамера IP Trassir TR-W2B5 2.8-2.8мм - фото 3
Видеокамера IP Trassir TR-W2B5 2.8-2.8мм - фото 4
Видеокамера IP Trassir TR-W2B5 2.8-2.8мм - фото 5
Видеокамера IP Trassir TR-W2B5 2.8-2.8мм - фото 6
Видеокамера IP Trassir TR-W2B5 2.8-2.8мм - фото 7
Видеокамера IP Trassir TR-W2B5 2.8-2.8мм - фото 8
Видеокамера IP Trassir TR-W2B5 2.8-2.8мм - фото 9
Видеокамера IP Trassir TR-W2B5 2.8-2.8мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
  • Видеокамера IP Trassir TR-W2B5 2.8-2.8мм - фото 1
  • Видеокамера IP Trassir TR-W2B5 2.8-2.8мм - фото 2
  • Видеокамера IP Trassir TR-W2B5 2.8-2.8мм - фото 3
  • Видеокамера IP Trassir TR-W2B5 2.8-2.8мм - фото 4
  • Видеокамера IP Trassir TR-W2B5 2.8-2.8мм - фото 5
  • Видеокамера IP Trassir TR-W2B5 2.8-2.8мм - фото 6
  • Видеокамера IP Trassir TR-W2B5 2.8-2.8мм - фото 7
  • Видеокамера IP Trassir TR-W2B5 2.8-2.8мм - фото 8
  • Видеокамера IP Trassir TR-W2B5 2.8-2.8мм - фото 9
  • Видеокамера IP Trassir TR-W2B5 2.8-2.8мм - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 542465
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Характеристики

Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
кубическая
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
2х2х1
Вес, г.
30

Описание товара Видеокамера IP Trassir TR-W2B5 2.8-2.8мм

IP-камера TRASSIR TR-W2B5 2.8 представляет собой сочетание высокой функциональности и удобства, которое делает эту модель подходящим инструментом для защиты территории и объектов на ней от происшествий. Камера выполнена в герметичном и прочном корпусе, за счет чего может использоваться на улице. Продуманная конструкция вместе с простым подключением обеспечит быстрое начало эксплуатации модели, а наличие микрофона и динамика позволит использовать ее в качестве переговорного устройства. С помощью матрицы разрешением 2 Мп и производительного видеочипа камера TRASSIR TR-W2B5 2.8 обеспечит детализированное изображение. Объектив модели обладает широкими углами обзора, что позволит удобно следить даже за территорией с большой площадью. Высокая светосила оптики и мощная ИК-подсветка обеспечат разборчивую картинку в условиях недостаточной освещенности, а поддержка технологии детекции движений сделает процесс охраны более простым и эффективным.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Trassir TR-W2B5 2.8-2.8мм




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Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920x1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
кубическая
Микрофон
да
Описание
IP-камера TRASSIR TR-W2B5 2.8 представляет собой сочетание высокой функциональности и удобства, которое делает эту модель подходящим инструментом для защиты территории и объектов на ней от происшествий. Камера выполнена в герметичном и прочном корпусе, за счет чего может использоваться на улице. Продуманная конструкция вместе с простым подключением обеспечит быстрое начало эксплуатации модели, а наличие микрофона и динамика позволит использовать ее в качестве переговорного устройства. С помощью матрицы разрешением 2 Мп и производительного видеочипа камера TRASSIR TR-W2B5 2.8 обеспечит детализированное изображение. Объектив модели обладает широкими углами обзора, что позволит удобно следить даже за территорией с большой площадью. Высокая светосила оптики и мощная ИК-подсветка обеспечат разборчивую картинку в условиях недостаточной освещенности, а поддержка технологии детекции движений сделает процесс охраны более простым и эффективным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP Trassir TR-W2B5 2.8-2.8мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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