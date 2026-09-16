HiWatch DS-I453M(C)(2.8mm) Уличная купольная IP-камера, 2560х1440, 4 Мп, 20 кадр/с, CMOS, до 30 м, PoE, IP67
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 480 руб.
В наличии
Код товара: 700280
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 480 руб.
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Тип корпуса
металл, пластик
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
22х12х12
Вес, г.
550
Описание товара HiWatch DS-I453M(C)(2.8mm) Уличная купольная IP-камера, 2560х1440, 4 Мп, 20 кадр/с, CMOS, до 30 м, PoE, IP67
HiWatch DS-I453M(C)(2.8mm) Уличная купольная IP-камера, 2560х1440, 4 Мп, 20 кадр/с, CMOS, до 30 м, PoE, IP67
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Тип корпуса
металл, пластик
Микрофон
да
HiWatch DS-I453M(C)(2.8mm) Уличная купольная IP-камера, 2560х1440, 4 Мп, 20 кадр/с, CMOS, до 30 м, PoE, IP67
HiWatch DS-I453M(C)(2.8mm) Уличная купольная IP-камера, 2560х1440, 4 Мп, 20 кадр/с, CMOS, до 30 м, PoE, IP67 - по цене 6480 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре HiWatch DS-I453M(C)(2.8mm) Уличная купольная IP-камера, 2560х1440, 4 Мп, 20 кадр/с, CMOS, до 30 м, PoE, IP67