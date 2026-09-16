Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252L(2.8MM)
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252L(2.8MM)
IP-камера HIWATCH DS-I252L (B) (2.8MM) используется для уличного видеонаблюдения за территорией, входной группой офисов, других зданий. Она записывает видео в разрешении 1920?1080 с частотой до 30 кадров/сек. Запись достаточно четкая, чтобы рассмотреть номера машин и людей даже при приближении. Камеру можно наклонять под углом 355° и поворачивать на 75°. Это минимизирует количество слепых зон и позволяет рассмотреть участки по бокам. Благодаря белой подсветке объектив ведет запись ночью на расстоянии до 30 м. IP-камера HIWATCH DS-I252L (B) (2.8MM) купольного типа устанавливается под потолком. Ее антивандальный корпус выдержит направленный удар. Устройство рассчитано на эксплуатацию при температуре от -40° до 60° C. Модель оснащена микрофоном и записывает видео со звуком. Система обнаружения движения автоматически включает/выключает камеру при наличии/отсутствии в зоне видимости движущихся объектов. Это позволяет экономить электроэнергию и место на карте памяти. Камера подключается к локальной проводной интернет-сети с помощью интерфейса RJ45. Через приложение Hik-Connect вы сможете просматривать видео в реальном времени и управлять настройками съемки.
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