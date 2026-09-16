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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252L(2.8MM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252L(2.8MM)

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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252L(2.8MM)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731788
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
700

Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252L(2.8MM)

IP-камера HIWATCH DS-I252L (B) (2.8MM) используется для уличного видеонаблюдения за территорией, входной группой офисов, других зданий. Она записывает видео в разрешении 1920?1080 с частотой до 30 кадров/сек. Запись достаточно четкая, чтобы рассмотреть номера машин и людей даже при приближении. Камеру можно наклонять под углом 355° и поворачивать на 75°. Это минимизирует количество слепых зон и позволяет рассмотреть участки по бокам. Благодаря белой подсветке объектив ведет запись ночью на расстоянии до 30 м. IP-камера HIWATCH DS-I252L (B) (2.8MM) купольного типа устанавливается под потолком. Ее антивандальный корпус выдержит направленный удар. Устройство рассчитано на эксплуатацию при температуре от -40° до 60° C. Модель оснащена микрофоном и записывает видео со звуком. Система обнаружения движения автоматически включает/выключает камеру при наличии/отсутствии в зоне видимости движущихся объектов. Это позволяет экономить электроэнергию и место на карте памяти. Камера подключается к локальной проводной интернет-сети с помощью интерфейса RJ45. Через приложение Hik-Connect вы сможете просматривать видео в реальном времени и управлять настройками съемки.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252L(2.8MM)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -30 до +50 °С
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
IP-камера HIWATCH DS-I252L (B) (2.8MM) используется для уличного видеонаблюдения за территорией, входной группой офисов, других зданий. Она записывает видео в разрешении 1920?1080 с частотой до 30 кадров/сек. Запись достаточно четкая, чтобы рассмотреть номера машин и людей даже при приближении. Камеру можно наклонять под углом 355° и поворачивать на 75°. Это минимизирует количество слепых зон и позволяет рассмотреть участки по бокам. Благодаря белой подсветке объектив ведет запись ночью на расстоянии до 30 м. IP-камера HIWATCH DS-I252L (B) (2.8MM) купольного типа устанавливается под потолком. Ее антивандальный корпус выдержит направленный удар. Устройство рассчитано на эксплуатацию при температуре от -40° до 60° C. Модель оснащена микрофоном и записывает видео со звуком. Система обнаружения движения автоматически включает/выключает камеру при наличии/отсутствии в зоне видимости движущихся объектов. Это позволяет экономить электроэнергию и место на карте памяти. Камера подключается к локальной проводной интернет-сети с помощью интерфейса RJ45. Через приложение Hik-Connect вы сможете просматривать видео в реальном времени и управлять настройками съемки.
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Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I252L(2.8MM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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