Видеокамера IP HikVision DS-2CD2143G2-IU 2.8mm
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP HikVision DS-2CD2143G2-IU 2.8mm
Камера видеонаблюдения DS-2CD2143G2-IU(2.8mm) Hikvision с фокусным расстоянием объектива 2.8 мм представляет собой надёжное и эффективное устройство для использования в разных системах безопасности. Благодаря высококачественной матрице она способна передавать видео с разрешением 4 мегапикселя. Это позволяет контролировать обширную территорию с помощью широкого угла обзора. Особенностью модели является инфракрасный свет, обеспечивающий высококачественное изображение даже при низкой освещённости или полном отсутствии света. Радиус действия подсветки достигает 30 метров, поэтому камера может использоваться в различных условиях. Встроенный микрофон обеспечивает запись звука, делая устройство ещё более функциональным. Стоит отметить, что DS-2CD2143G2-IU(2.8mm) Hikvision поддерживает кодек H.265, позволяющий эффективнее сжимать данные без потери качества видео. Камера также оснащена функцией детектора движения, активирующего запись при обнаружении активности. Кроме того, имеется возможность маскирования определённых областей для сохранения конфиденциальности. Такое устройство видеонаблюдения отлично подойдёт для использования в жилых домах, офисах, складах и других объектах, где необходима надёжная система безопасности.
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