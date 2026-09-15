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Видеокамера IP HikVision DS-2CD2143G2-IU 2.8mm купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP HikVision DS-2CD2143G2-IU 2.8mm

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Видеокамера IP HikVision DS-2CD2143G2-IU 2.8mm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2688х1520
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 900 руб. 
Начислим 111 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 501289
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Видеокамера IP HikVision DS-2CD2143G2-IU 2.8mm
6 900 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2688х1520
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
15х15х14
Вес, г.
267

Описание товара Видеокамера IP HikVision DS-2CD2143G2-IU 2.8mm

Камера видеонаблюдения DS-2CD2143G2-IU(2.8mm) Hikvision с фокусным расстоянием объектива 2.8 мм представляет собой надёжное и эффективное устройство для использования в разных системах безопасности. Благодаря высококачественной матрице она способна передавать видео с разрешением 4 мегапикселя. Это позволяет контролировать обширную территорию с помощью широкого угла обзора. Особенностью модели является инфракрасный свет, обеспечивающий высококачественное изображение даже при низкой освещённости или полном отсутствии света. Радиус действия подсветки достигает 30 метров, поэтому камера может использоваться в различных условиях. Встроенный микрофон обеспечивает запись звука, делая устройство ещё более функциональным. Стоит отметить, что DS-2CD2143G2-IU(2.8mm) Hikvision поддерживает кодек H.265, позволяющий эффективнее сжимать данные без потери качества видео. Камера также оснащена функцией детектора движения, активирующего запись при обнаружении активности. Кроме того, имеется возможность маскирования определённых областей для сохранения конфиденциальности. Такое устройство видеонаблюдения отлично подойдёт для использования в жилых домах, офисах, складах и других объектах, где необходима надёжная система безопасности.

Отзывы о товаре Видеокамера IP HikVision DS-2CD2143G2-IU 2.8mm




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2688х1520
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Микрофон
да
Описание
Камера видеонаблюдения DS-2CD2143G2-IU(2.8mm) Hikvision с фокусным расстоянием объектива 2.8 мм представляет собой надёжное и эффективное устройство для использования в разных системах безопасности. Благодаря высококачественной матрице она способна передавать видео с разрешением 4 мегапикселя. Это позволяет контролировать обширную территорию с помощью широкого угла обзора. Особенностью модели является инфракрасный свет, обеспечивающий высококачественное изображение даже при низкой освещённости или полном отсутствии света. Радиус действия подсветки достигает 30 метров, поэтому камера может использоваться в различных условиях. Встроенный микрофон обеспечивает запись звука, делая устройство ещё более функциональным. Стоит отметить, что DS-2CD2143G2-IU(2.8mm) Hikvision поддерживает кодек H.265, позволяющий эффективнее сжимать данные без потери качества видео. Камера также оснащена функцией детектора движения, активирующего запись при обнаружении активности. Кроме того, имеется возможность маскирования определённых областей для сохранения конфиденциальности. Такое устройство видеонаблюдения отлично подойдёт для использования в жилых домах, офисах, складах и других объектах, где необходима надёжная система безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP HikVision DS-2CD2143G2-IU 2.8mm - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6900 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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