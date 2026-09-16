Уличная полноцветная цилиндрическая Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C340-W(4mm)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 080 руб.
В наличии
Код товара: 732049
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8 080 руб.
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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
500
Описание товара Уличная полноцветная цилиндрическая Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C340-W(4mm)
IP-камера TP-Link VIGI C340-W (4mm) обладает разрешением 4 Мп и матрицей 1/3" Progressive Scan CMOS. Она предназначена для круглосуточной работы и защищена от пыли и влаги по стандарту IP66, а также от механических воздействий по стандарту IK10. Рабочая температура камеры варьируется от -30 °C до +60 °C, а дальность подсветки – до 30 м. IP-камера TP-Link VIGI C340-W (4mm) оснащена функциями улучшения изображения, такими как BLC, 3D DNR и WDR 120 дБ, а также поддерживает компрессию видео H.265+, H.265, H.264+, H.264 и MJPEG. Она транслирует 2 потока с фреймрейтом основного потока 20 кадр./с. и дополнительного потока 25 кадр./с. Среди других особенностей камеры можно выделить слот для microSD-карты до 256 ГБ.
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Бренд
TP-link
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
IP-камера TP-Link VIGI C340-W (4mm) обладает разрешением 4 Мп и матрицей 1/3" Progressive Scan CMOS. Она предназначена для круглосуточной работы и защищена от пыли и влаги по стандарту IP66, а также от механических воздействий по стандарту IK10. Рабочая температура камеры варьируется от -30 °C до +60 °C, а дальность подсветки – до 30 м. IP-камера TP-Link VIGI C340-W (4mm) оснащена функциями улучшения изображения, такими как BLC, 3D DNR и WDR 120 дБ, а также поддерживает компрессию видео H.265+, H.265, H.264+, H.264 и MJPEG. Она транслирует 2 потока с фреймрейтом основного потока 20 кадр./с. и дополнительного потока 25 кадр./с. Среди других особенностей камеры можно выделить слот для microSD-карты до 256 ГБ.
Уличная полноцветная цилиндрическая Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIGI C340-W(4mm) - купить по цене 7810 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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