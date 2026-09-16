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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I259MC 2.8mm купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I259MC 2.8mm

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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I259MC 2.8mm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -20 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728566
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
128
Рабочая температура
от -20 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х10
Вес, кг.
2

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I259MC 2.8mm

Уличная видеокамера HiWatch в белом купольном корпусе создана специально для надежного наблюдения вне помещений. Благодаря высокой степени защиты IP66 ей не страшны дождь, пыль и перепады температур — камера уверенно работает от -20 до +60 °С. Встроенный микрофон позволяет записывать не только видео, но и звук, а инфракрасная подсветка обеспечивает четкое изображение даже ночью. Возможность установки microSD-карты емкостью до 128 ГБ избавляет от необходимости постоянного подключения к внешнему регистратору. Вес всего 335 г не создаёт проблем при монтаже. Цифровой WDR помогает получать более детализированное изображение в условиях сложного освещения. Питание и передача данных обеспечены через порт RJ-45.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I259MC 2.8mm




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
128
Рабочая температура
от -20 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Уличная видеокамера HiWatch в белом купольном корпусе создана специально для надежного наблюдения вне помещений. Благодаря высокой степени защиты IP66 ей не страшны дождь, пыль и перепады температур — камера уверенно работает от -20 до +60 °С. Встроенный микрофон позволяет записывать не только видео, но и звук, а инфракрасная подсветка обеспечивает четкое изображение даже ночью. Возможность установки microSD-карты емкостью до 128 ГБ избавляет от необходимости постоянного подключения к внешнему регистратору. Вес всего 335 г не создаёт проблем при монтаже. Цифровой WDR помогает получать более детализированное изображение в условиях сложного освещения. Питание и передача данных обеспечены через порт RJ-45.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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