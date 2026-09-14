Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T207(С) 2.7-13.5мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T207(С) (2.7-13.5 MM))
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T207(С) 2.7-13.5мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T207(С) (2.7-13.5 MM))
Видеокамера HiWatch представляет собой надежное решение для уличного видеонаблюдения, сочетая передовые технологии и привлекательный дизайн. Корпус камеры выполнен в элегантном белом цвете, а купольная форма обеспечивает прочность и долговечность конструкции. Эта камера отлично функционирует в экстремальных условиях с температурными диапазонами от -40 до +60 °С, что делает её идеальным выбором для любых климатических зон. Благодаря 2-мегапиксельной матрице, камера обеспечивает четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей, позволяя фиксировать каждую деталь на наблюдаемой территории. Наличие ИК-подсветки гарантирует качественное ночное видение, обеспечивая безопасность даже в полной темноте. Цифровой WDR (Wide Dynamic Range) помогает уравновесить контрастность изображения в сложных световых условиях. Степень защиты IP67 подтверждает высокую устойчивость камеры к влаге и пыли, что важно для надежной работы в уличных условиях. Видеокамера поддерживает питание PoE, упрощая процесс установки и снижения количества требуемых кабелей. При весе всего 0,35 кг, она представляет собой легкое, но мощное устройство для ваших потребностей в видеонаблюдении. Обратите внимание, что данная модель не поддерживает карты памяти, что стоит учитывать при проектировании системы хранения данных. HiWatch — это сочетание качества и функциональности, разработанное для непрерывной и стабильной работы в любых условиях.
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Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T207(С) 2.7-13.5мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T207(С) (2.7-13.5 MM))