Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I458 2.8-12мм белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I458 2.8-12мм белый
Оснащенная вариообъективом IP-камера HiWatch DS-I458 предназначена для монтажа за пределами зданий. 4-мегапиксельная матрица устройства гарантирует разрешение видео 2560x1440. Изображение, имеющее такую детализацию, подходит для распознавания исключительно мелких деталей. Возможность ночной съемки реализована благодаря инфракрасной подсветке, дальность действия которой составляет 30 м. IP-камера HiWatch DS-I458 подключается проводным способом. Модель имеет поддержку PoE. Камера соответствует классу защиты IP67. Это значит, что устройство не только полностью защищено от пыли, но и имеет защиту от любых осадков и других явлений погоды (например – тумана). Работоспособность устройства гарантируется производителем при температуре воздуха от -40 до 60 °C. Диаметр и высота корпуса камеры равны 141 и 100 мм соответственно. Масса устройства – 820 г. Цвет корпуса – белый.
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