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Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I458 2.8-12мм белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I458 2.8-12мм белый

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Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I458 2.8-12мм белый - фото 1
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I458 2.8-12мм белый - фото 2
Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I458 2.8-12мм белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
  • Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I458 2.8-12мм белый - фото 1
  • Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I458 2.8-12мм белый - фото 2
  • Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I458 2.8-12мм белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
6 550 руб.  15 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257611
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
377

Описание товара Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I458 2.8-12мм белый

Оснащенная вариообъективом IP-камера HiWatch DS-I458 предназначена для монтажа за пределами зданий. 4-мегапиксельная матрица устройства гарантирует разрешение видео 2560x1440. Изображение, имеющее такую детализацию, подходит для распознавания исключительно мелких деталей. Возможность ночной съемки реализована благодаря инфракрасной подсветке, дальность действия которой составляет 30 м. IP-камера HiWatch DS-I458 подключается проводным способом. Модель имеет поддержку PoE. Камера соответствует классу защиты IP67. Это значит, что устройство не только полностью защищено от пыли, но и имеет защиту от любых осадков и других явлений погоды (например – тумана). Работоспособность устройства гарантируется производителем при температуре воздуха от -40 до 60 °C. Диаметр и высота корпуса камеры равны 141 и 100 мм соответственно. Масса устройства – 820 г. Цвет корпуса – белый.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Hikvision HiWatch DS-I458 2.8-12мм белый




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560x1440
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Описание
Оснащенная вариообъективом IP-камера HiWatch DS-I458 предназначена для монтажа за пределами зданий. 4-мегапиксельная матрица устройства гарантирует разрешение видео 2560x1440. Изображение, имеющее такую детализацию, подходит для распознавания исключительно мелких деталей. Возможность ночной съемки реализована благодаря инфракрасной подсветке, дальность действия которой составляет 30 м. IP-камера HiWatch DS-I458 подключается проводным способом. Модель имеет поддержку PoE. Камера соответствует классу защиты IP67. Это значит, что устройство не только полностью защищено от пыли, но и имеет защиту от любых осадков и других явлений погоды (например – тумана). Работоспособность устройства гарантируется производителем при температуре воздуха от -40 до 60 °C. Диаметр и высота корпуса камеры равны 141 и 100 мм соответственно. Масса устройства – 820 г. Цвет корпуса – белый.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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