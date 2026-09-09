Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I202 (С) 2.8MM белый
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 193850
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
750
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I202 (С) 2.8MM белый
Уличная антивандальная купольная, сетевая видеокамера построена на матрице CMOS.?Эту видеокамеру можно установить как на улице, так и в помещении. Благодаря этому корпусу модель идет под степенью защиты IP67. Видеокамера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последуюшей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Уличная антивандальная купольная, сетевая видеокамера построена на матрице CMOS.?Эту видеокамеру можно установить как на улице, так и в помещении. Благодаря этому корпусу модель идет под степенью защиты IP67. Видеокамера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последуюшей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс.
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I202 (С) 2.8MM белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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