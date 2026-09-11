Видеокамера IP TP-Link Tapo C210 3.83-3.83мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP TP-Link Tapo C210 3.83-3.83мм
Поворотно-наклонная домашняя камера безопасности Wi-Fi. Обнаруживает движение и сразу же отправляет вам оповещения. Кража со взломом - это как раз то, что мы хотим предотвратить. Установите камеру на вход в ваш дом, гараж или подвал, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи и ценного имущества. Получайте уведомление, когда камера обнаруживает движение дома. Это может быть уведомление о прибытии посылки или подозрительное вторжение. Включите световые и звуковые эффекты, чтобы отпугнуть нежелательных посетителей. Спите спокойно. Пусть камера следит за вашим домом, пока вы отдыхаете. Инфракрасное ночное видение 850 нм поддерживает автоматический фильтр переключения цвета в условиях низкой освещенности с расстоянием до 9 м. Запечатлейте каждую деталь в сверхвысоком разрешении с разрешением 3 МП. Смотрите, что именно происходило перед вашей камерой в любое время, когда она была включена. Знайте, в безопасности ли ваши дети, о них хорошо заботятся или у них проблемы. Отправляясь в поездку, вы все равно можете убедиться, что у ваших малышей и домашних любимцев. Двусторонняя аудиосвязь позволяет вам сказать им, что вы скучаете по ним (или помешать им насладиться не предназначенной для них едой).
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