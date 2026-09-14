Умная уличная поворотная Wi-Fi камера Mercusys MC510
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Умная уличная поворотная Wi-Fi камера Mercusys MC510
Видеокамера Mercusys представляет собой надежное и высокотехнологичное решение для уличного видеонаблюдения. Эта модель обладает корпусом с поворотным механизмом, что обеспечивает гибкость в настройке угла обзора. Встроенный микрофон позволяет не только видеть, но и слышать все, что происходит в зоне наблюдения. Корпус камеры выполнен в белом цвете и имеет степень защиты IP66, что гарантирует устойчивость к погодным условиям и делает её идеальным выбором для уличной установки. Камера поддерживает разрешение 2304x1296 пикселей, благодаря 3-мегапиксельной матрице, которая обеспечивает четкость и высокое качество изображения. Благодаря цифровой функции WDR и возможности переключения между дневным и ночным режимами, камера обеспечивает оптимальное изображение при любых условиях освещения. ИК подсветка улучшает видимость в темное время суток, что делает её эффективной круглосуточно. Камера оснащена Wi-Fi модулем для беспроводной связи, что упрощает процесс установки и интеграции в существующую систему наблюдения. Поддержка карт памяти формата microSD до 512 ГБ позволяет хранить большие объемы видеозаписей прямо на устройстве, без необходимости использования дополнительных хранилищ. Видеокамера Mercusys — это сочетание надежности, передовых технологий и простоты использования, что делает её отличным выбором для обеспечения безопасности вашего дома или бизнеса.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I203(E)(2.8mm) 2.8-2.8мм цв...
-
В наличииЦена 2 900 руб. 6 200 руб.725 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T520 (С) 2.8мм белый
-
В наличииЦена 3 310 руб. 4 740 руб.828 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-B5-25 2.8мм белый
-
В наличииЦена 3 370 руб.843 руб. в СплитТурельная IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C420I(2.8m...
-
В наличииЦена 3 770 руб.943 руб. в СплитУличная цилиндрическая IP-камера 2 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VI...
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитHiWatch DS-I403(D)(2.8mm) Уличная купольная IP-камера, 2560х1440...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитТурельная IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C430I(2.8m...
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в Сплит2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и ...
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитУличная цилиндрическая IP-камера 3 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VI...
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитЦветная турельная IP-камера 3 Мп TP-Link VIGI C430(4mm) VIGI
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитТурельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(2.8m...
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитТурельная IP-камера 4 Мп с ИК-подсветкой TP-Link VIGI C440I(4mm)...
Отзывы о товаре Умная уличная поворотная Wi-Fi камера Mercusys MC510