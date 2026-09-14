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Умная уличная поворотная Wi-Fi камера Mercusys MC510 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умная уличная поворотная Wi-Fi камера Mercusys MC510

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Умная уличная поворотная Wi-Fi камера Mercusys MC510
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -20 до +50 °С
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732545
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -20 до +50 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
750

Описание товара Умная уличная поворотная Wi-Fi камера Mercusys MC510

Видеокамера Mercusys представляет собой надежное и высокотехнологичное решение для уличного видеонаблюдения. Эта модель обладает корпусом с поворотным механизмом, что обеспечивает гибкость в настройке угла обзора. Встроенный микрофон позволяет не только видеть, но и слышать все, что происходит в зоне наблюдения. Корпус камеры выполнен в белом цвете и имеет степень защиты IP66, что гарантирует устойчивость к погодным условиям и делает её идеальным выбором для уличной установки. Камера поддерживает разрешение 2304x1296 пикселей, благодаря 3-мегапиксельной матрице, которая обеспечивает четкость и высокое качество изображения. Благодаря цифровой функции WDR и возможности переключения между дневным и ночным режимами, камера обеспечивает оптимальное изображение при любых условиях освещения. ИК подсветка улучшает видимость в темное время суток, что делает её эффективной круглосуточно. Камера оснащена Wi-Fi модулем для беспроводной связи, что упрощает процесс установки и интеграции в существующую систему наблюдения. Поддержка карт памяти формата microSD до 512 ГБ позволяет хранить большие объемы видеозаписей прямо на устройстве, без необходимости использования дополнительных хранилищ. Видеокамера Mercusys — это сочетание надежности, передовых технологий и простоты использования, что делает её отличным выбором для обеспечения безопасности вашего дома или бизнеса.

Отзывы о товаре Умная уличная поворотная Wi-Fi камера Mercusys MC510




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
3 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2304x1296 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
поворотная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -20 до +50 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Mercusys представляет собой надежное и высокотехнологичное решение для уличного видеонаблюдения. Эта модель обладает корпусом с поворотным механизмом, что обеспечивает гибкость в настройке угла обзора. Встроенный микрофон позволяет не только видеть, но и слышать все, что происходит в зоне наблюдения. Корпус камеры выполнен в белом цвете и имеет степень защиты IP66, что гарантирует устойчивость к погодным условиям и делает её идеальным выбором для уличной установки. Камера поддерживает разрешение 2304x1296 пикселей, благодаря 3-мегапиксельной матрице, которая обеспечивает четкость и высокое качество изображения. Благодаря цифровой функции WDR и возможности переключения между дневным и ночным режимами, камера обеспечивает оптимальное изображение при любых условиях освещения. ИК подсветка улучшает видимость в темное время суток, что делает её эффективной круглосуточно. Камера оснащена Wi-Fi модулем для беспроводной связи, что упрощает процесс установки и интеграции в существующую систему наблюдения. Поддержка карт памяти формата microSD до 512 ГБ позволяет хранить большие объемы видеозаписей прямо на устройстве, без необходимости использования дополнительных хранилищ. Видеокамера Mercusys — это сочетание надежности, передовых технологий и простоты использования, что делает её отличным выбором для обеспечения безопасности вашего дома или бизнеса.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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