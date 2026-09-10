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Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-DP2e-30p 2.8мм белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-DP2e-30p 2.8мм белый

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Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-DP2e-30p 2.8мм белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359389
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Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Размеры в упаковке, см
15х15х8
Вес, г.
200

Описание товара Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-DP2e-30p 2.8мм белый

FE-IPC-DP2e-30p купольная, универсальная IP видеокамера 1080P с функцией «День/Ночь». Оснащена матрицей 1/2.9 F23 CMOS с сенсором разрешением 1920х1080*25/30к/с, Smart IR, DNR, DWDR, Smart IR, DWDR, Н.264/H.265, SMART функции, Объектив f=2.8мм, Дальность ИК подсветки до 30 метров, Протокол ONVIF, RTSP, P2P, Мобильные платформы Android/IOS, DC12V, POE IEEE 802.3af, Материал корпуса: пластик.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Falcon Eye FE-IPC-DP2e-30p 2.8мм белый




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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
купольная
Описание
FE-IPC-DP2e-30p купольная, универсальная IP видеокамера 1080P с функцией «День/Ночь». Оснащена матрицей 1/2.9 F23 CMOS с сенсором разрешением 1920х1080*25/30к/с, Smart IR, DNR, DWDR, Smart IR, DWDR, Н.264/H.265, SMART функции, Объектив f=2.8мм, Дальность ИК подсветки до 30 метров, Протокол ONVIF, RTSP, P2P, Мобильные платформы Android/IOS, DC12V, POE IEEE 802.3af, Материал корпуса: пластик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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