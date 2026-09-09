Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-DV2-35 2.8-12мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Falcon Eye FE-MHD-DV2-35 2.8-12мм
Универсальная купольная мультиформатная (AHD, TVI, CVI, CVBS) видеокамера с вариофокальным объективом и функцией «День/Ночь». Оснащена матрицей 1/2,9 Sony Exmor CMOS IMX323 с прогрессивным сканированием, позволяющей снимать в разрешении 1920x1080. Камера поддерживает 2D/3D DNR, UTC, DWDR. Оснащена вариофокальным объективом с фокусным расстоянием f=2,8-12 мм, обеспечивающий угол обзора ~32-100° по горизонтали. Встроенная ИК-подсветка обеспечивает возможность съёмки в тёмное время суток на расстоянии до 35 метров. Питание осуществляется постоянным током, напряжением 12V. Камера выполнена в металлическом корпусе, класс защиты IP66.
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