Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T500(C) 2.8MM
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Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%5 490 руб. 7 580 руб.
В наличии
Код товара: 554784
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 490 руб. -28%
7 580 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Размеры в упаковке, см
61х58х14
Вес, г.
258
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T500(C) 2.8MM
Проводная аналоговая камера HiWatch HD-TVI [DS-T500 (С) 2.8 mm] предназначена для настенной установки в помещении или на улице. Устройство представлено в прямоугольном белом корпусе со стандартной защитой IP67. Такая конструкция позволяет прибору работать без сбоев при влажности до 90% и температуре от -40°C до 60°C. Устройство HiWatch HD-TVI [DS-T500 (С) 2.8 mm] дополнено ИК-подсветкой на 30 м для использования режима ночной съемки при минимальной освещенности 0.01 лк. Улучшенная CMOS-матрица 5 Мп гарантирует получение четкого и детального видео с разрешением 2560x1944 dpi.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
HiWatch
Тип товара
Видеокамера
Проводная аналоговая камера HiWatch HD-TVI [DS-T500 (С) 2.8 mm] предназначена для настенной установки в помещении или на улице. Устройство представлено в прямоугольном белом корпусе со стандартной защитой IP67. Такая конструкция позволяет прибору работать без сбоев при влажности до 90% и температуре от -40°C до 60°C. Устройство HiWatch HD-TVI [DS-T500 (С) 2.8 mm] дополнено ИК-подсветкой на 30 м для использования режима ночной съемки при минимальной освещенности 0.01 лк. Улучшенная CMOS-матрица 5 Мп гарантирует получение четкого и детального видео с разрешением 2560x1944 dpi.
Купить Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T500(C) 2.8MM - по цене 5490 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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