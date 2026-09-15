Видеокамера Tiandy TC-C32QN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V5.1 SPARK серия
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера Tiandy TC-C32QN Spec:I3/E/Y/2.8mm/V5.1 SPARK серия
IP-камера Tiandy TC-C32QN с матрицей CMOS 2 Мп и инфракрасной подсветкой Smart до 30 м обеспечивает цветное или черно-белое видео с высокой детализацией в разных условиях освещенности. Камера подходит для эксплуатации в уличных условиях, так как выполнена во влагостойком и пылезащищенном корпусе. Она способна стабильно работать при температуре окружающей среды от -40°C до 65°C. Встроенный микрофон позволяет получить звуковые данные в зоне видеонаблюдения. IP-камера Tiandy TC-C32QN подключается по сетевому интерфейсу RJ45 и поддерживает питание по протоколу PoE. Система обнаружения определяет движущиеся объекты в поле зрения и следит за ними.
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