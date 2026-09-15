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Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm

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Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm - фото 1
Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm - фото 2
Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm - фото 3
Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm - фото 4
Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm - фото 5
Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm - фото 6
Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
  • Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm - фото 1
  • Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm - фото 2
  • Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm - фото 3
  • Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm - фото 4
  • Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm - фото 5
  • Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm - фото 6
  • Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 93 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 539676
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm
5 800 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
кубическая
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
2х1х1
Вес, г.
550

Описание товара Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm

IP-камера HiWatch DS-I214W(C) – компактная модель, предназначенная для ведения видеонаблюдения внутри помещений. Датчик CMOS 2 Мп обеспечивает создание детализированного и насыщенного видео формата FullHD. ИК-подсветка с дальностью 10 м позволяет получать качественное видео в условиях недостаточной освещенности. Подключение HiWatch DS-I214W(C) осуществляется по беспроводному интерфейсу Wi-Fi или посредством проводного коннектора RJ45. Для аудиосвязи реализованы микрофон и динамик. Система обнаружения движения предусматривает ведение съемки при распознавании движущихся объектов. Среди других особенностей отмечаются управление со смартфона, хранение видео на карту памяти или в облако.

Отзывы о товаре Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Тип корпуса
кубическая
Микрофон
да
Описание
IP-камера HiWatch DS-I214W(C) – компактная модель, предназначенная для ведения видеонаблюдения внутри помещений. Датчик CMOS 2 Мп обеспечивает создание детализированного и насыщенного видео формата FullHD. ИК-подсветка с дальностью 10 м позволяет получать качественное видео в условиях недостаточной освещенности. Подключение HiWatch DS-I214W(C) осуществляется по беспроводному интерфейсу Wi-Fi или посредством проводного коннектора RJ45. Для аудиосвязи реализованы микрофон и динамик. Система обнаружения движения предусматривает ведение съемки при распознавании движущихся объектов. Среди других особенностей отмечаются управление со смартфона, хранение видео на карту памяти или в облако.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Видеокамера IP HiWatch DS-I214W(C) 2.8 mm - по цене 5800 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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