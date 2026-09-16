Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm)
Видеокамера HikVision – это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения в любых условиях. Оснащенная прочным купольным корпусом белого цвета, она гармонично впишется в любой экстерьер. Основные характеристики камеры: - **Место установки**: уличная, что позволяет использовать ее в любых погодных условиях благодаря высокой степени защиты IP67. - **Разрешение**: 2560x1440 пикселей, что обеспечивает четкую и детализированную картинку. - **Матрица**: 4 МПикс., гарантирует отличное качество видео. Дополнительные функции: - **Функция день/ночь**: камера автоматически переключается между режимами, обеспечивая непрерывное наблюдение. - **ИК-подсветка**: позволяет вести видеонаблюдение в темное время суток. - **Цифровой WDR**: улучшает качество изображения при контрастном освещении. - **Порт RJ-45 и питание PoE**: упрощают процесс установки и подключения, минимизируя количество необходимых проводов. - **Встроенный микрофон**: обеспечивает возможность аудиомониторинга, что увеличивает эффективность системы безопасности. Рабочая температура от -40 до +60 °С позволяет использовать камеру в самых экстремальных условиях, включая суровые зимы и жаркое лето. Видеокамера HikVision – это сочетание передовых технологий в области видеонаблюдения и надежности, отмеченной временем.
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