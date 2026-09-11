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Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм (TR-D2B5 (2.8 MM)) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм (TR-D2B5 (2.8 MM))

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Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм (TR-D2B5 (2.8 MM)) - фото 1
Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм (TR-D2B5 (2.8 MM)) - фото 2
Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм (TR-D2B5 (2.8 MM)) - фото 3
Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм (TR-D2B5 (2.8 MM)) - фото 4
Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм (TR-D2B5 (2.8 MM)) - фото 5
Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм (TR-D2B5 (2.8 MM)) - фото 6
Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм (TR-D2B5 (2.8 MM)) - фото 7
Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм (TR-D2B5 (2.8 MM)) - фото 8
Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм (TR-D2B5 (2.8 MM)) - фото 9
Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм (TR-D2B5 (2.8 MM)) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм (TR-D2B5 (2.8 MM)) - фото 1
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм (TR-D2B5 (2.8 MM)) - фото 2
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм (TR-D2B5 (2.8 MM)) - фото 3
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм (TR-D2B5 (2.8 MM)) - фото 4
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм (TR-D2B5 (2.8 MM)) - фото 5
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм (TR-D2B5 (2.8 MM)) - фото 6
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм (TR-D2B5 (2.8 MM)) - фото 7
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм (TR-D2B5 (2.8 MM)) - фото 8
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм (TR-D2B5 (2.8 MM)) - фото 9
  • Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм (TR-D2B5 (2.8 MM)) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 542461
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Характеристики

Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
25х15х10
Вес, г.
50

Описание товара Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм (TR-D2B5 (2.8 MM))

Уличная IP-камера Trassir TR-D2B5 с белым цилиндрическим корпусом не боится дождя и ветра, морозов до -40°C. Устройство легко наклоняется и поворачивается, записывает четкое и детальное видео в любое время суток. Проводное сетевое подключение по порту RJ45 гарантирует надежность соединения, а поддержка PoE не требует отдельного кабеля питания. Прибор Trassir TR-D2B5 с фиксированным объективом и матрицей 2 Мп снимает видео без ухудшения качества при сжатии и сохранении файлов в облако. Система распознает малейшие движения и людей, фильтруя ложные сигналы, активируется при вторжении в охранную зону или пересечении линии. Камера сохраняет хорошую видимость ночью, а благодаря ИК-фильтру защищена от солнечных бликов.

Отзывы о товаре Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм (TR-D2B5 (2.8 MM))




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Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Уличная IP-камера Trassir TR-D2B5 с белым цилиндрическим корпусом не боится дождя и ветра, морозов до -40°C. Устройство легко наклоняется и поворачивается, записывает четкое и детальное видео в любое время суток. Проводное сетевое подключение по порту RJ45 гарантирует надежность соединения, а поддержка PoE не требует отдельного кабеля питания. Прибор Trassir TR-D2B5 с фиксированным объективом и матрицей 2 Мп снимает видео без ухудшения качества при сжатии и сохранении файлов в облако. Система распознает малейшие движения и людей, фильтруя ложные сигналы, активируется при вторжении в охранную зону или пересечении линии. Камера сохраняет хорошую видимость ночью, а благодаря ИК-фильтру защищена от солнечных бликов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP Trassir TR-D2B5 2.8-2.8мм (TR-D2B5 (2.8 MM)) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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