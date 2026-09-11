Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 4мм
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 504244
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
15х7х7
Вес, г.
500
Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 4мм
Высокое качество изображения с разрешением 8 Мп. Технология эффективного сжатия H.265+. Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 дБ WDR. Снижение числа ложных тревог благодаря классификации «человек/ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения. Модели с литерой -U: встроенный микрофон, аудиосвязь в режиме реального времени. Защита от влаги и пыли: IP67. Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ.
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Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
1920х1080
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Высокое качество изображения с разрешением 8 Мп. Технология эффективного сжатия H.265+. Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 дБ WDR. Снижение числа ложных тревог благодаря классификации «человек/ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения. Модели с литерой -U: встроенный микрофон, аудиосвязь в режиме реального времени. Защита от влаги и пыли: IP67. Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ.
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 4мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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