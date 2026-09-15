Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU 4мм
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2688x1520
ИК подсветка
да
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 740 руб.
В наличии
Код товара: 498354
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 740 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2688x1520
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
533
Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU 4мм
IP-камера DS-2CD2043G2-IU является 4 Мп цилиндрической IP-камерой AcuSense с фиксированным объективом. Технология Hikvision AcuSense позволяет выполнять классификацию объектов «Человек»/«ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения, благодаря чему внешние и конечные устройства получают отфильтрованный тревожный сигнал. Система фокусируется на целях «Человек»/«ТС», что значительно повышает эффективность системы видеомониторинга. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2688x1520
ИК подсветка
да
Тип корпуса
цилиндрическая
Микрофон
да
IP-камера DS-2CD2043G2-IU является 4 Мп цилиндрической IP-камерой AcuSense с фиксированным объективом. Технология Hikvision AcuSense позволяет выполнять классификацию объектов «Человек»/«ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения, благодаря чему внешние и конечные устройства получают отфильтрованный тревожный сигнал. Система фокусируется на целях «Человек»/«ТС», что значительно повышает эффективность системы видеомониторинга. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Купить Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU 4мм - по цене 8740 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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