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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1623G0-IZ 2.8-12mm купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1623G0-IZ 2.8-12mm

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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1623G0-IZ 2.8-12mm - фото 1
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1623G0-IZ 2.8-12mm - фото 2
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1623G0-IZ 2.8-12mm - фото 3
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1623G0-IZ 2.8-12mm - фото 4
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1623G0-IZ 2.8-12mm - фото 5
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1623G0-IZ 2.8-12mm - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1623G0-IZ 2.8-12mm - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1623G0-IZ 2.8-12mm - фото 2
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1623G0-IZ 2.8-12mm - фото 3
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1623G0-IZ 2.8-12mm - фото 4
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1623G0-IZ 2.8-12mm - фото 5
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1623G0-IZ 2.8-12mm - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728381
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х14х14
Вес, кг.
1.55

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1623G0-IZ 2.8-12mm

Видеокамера HIKVISION – это высококачественное решение для уличного видеонаблюдения, объединяющее надежность и передовые технологии. Спроектированная в цилиндрическом корпусе, она представлена в классическом белом цвете и отличается стильным и прочным дизайном. Благодаря степени защиты IP67, камера обладает высокой устойчивостью к пыли и влаге, что позволяет эффективно использовать ее в различных погодных условиях. Оборудованная 2-мегапиксельной матрицей и разрешением 1920x1080 пикселей, камера обеспечивает четкое изображение с высоким уровнем детализации. Функция день/ночь и наличие ИК-подсветки позволяют вести видеонаблюдение в любое время суток, гарантируя качественное видео даже при слабом освещении. Весит устройство всего 0,56 кг, что делает его легким и удобным для монтажа. Встроенный порт RJ-45 обеспечивает простое подключение и интеграцию в системы видеонаблюдения. Камера поддерживает широкий диапазон рабочих температур, от -30 до +60 °C, что делает ее идеальной для использования в самых разных климатических условиях. HIKVISION – это бренд, который заслужил доверие на рынке видеонаблюдения благодаря своей надежной и безопасной продукции. Эта камера станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное уличное видеонаблюдение высокой четкости и качества.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD1623G0-IZ 2.8-12mm




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Развернуть
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HIKVISION – это высококачественное решение для уличного видеонаблюдения, объединяющее надежность и передовые технологии. Спроектированная в цилиндрическом корпусе, она представлена в классическом белом цвете и отличается стильным и прочным дизайном. Благодаря степени защиты IP67, камера обладает высокой устойчивостью к пыли и влаге, что позволяет эффективно использовать ее в различных погодных условиях. Оборудованная 2-мегапиксельной матрицей и разрешением 1920x1080 пикселей, камера обеспечивает четкое изображение с высоким уровнем детализации. Функция день/ночь и наличие ИК-подсветки позволяют вести видеонаблюдение в любое время суток, гарантируя качественное видео даже при слабом освещении. Весит устройство всего 0,56 кг, что делает его легким и удобным для монтажа. Встроенный порт RJ-45 обеспечивает простое подключение и интеграцию в системы видеонаблюдения. Камера поддерживает широкий диапазон рабочих температур, от -30 до +60 °C, что делает ее идеальной для использования в самых разных климатических условиях. HIKVISION – это бренд, который заслужил доверие на рынке видеонаблюдения благодаря своей надежной и безопасной продукции. Эта камера станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное уличное видеонаблюдение высокой четкости и качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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