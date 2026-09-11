Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T23G2-4I 2.8-2.8мм
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%7 640 руб. 19 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 507567
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
39х16х16
Вес, кг.
1.5
Описание товара Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T23G2-4I 2.8-2.8мм
IP-камера DS-2CD2T23G2-4I является 2 Мп цилиндрической IP-камерой AcuSense с фиксированным объективом. Технология Hikvision AcuSense позволяет выполнять классификацию объектов «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения, благодаря чему внешние и конечные устройства получают отфильтрованный тревожный сигнал. Система фокусируется на целях «Человек» / «ТС», что значительно повышает эффективность системы видеомониторинга.
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Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
IP-камера DS-2CD2T23G2-4I является 2 Мп цилиндрической IP-камерой AcuSense с фиксированным объективом. Технология Hikvision AcuSense позволяет выполнять классификацию объектов «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения, благодаря чему внешние и конечные устройства получают отфильтрованный тревожный сигнал. Система фокусируется на целях «Человек» / «ТС», что значительно повышает эффективность системы видеомониторинга.
Видеокамера IP Hikvision DS-2CD2T23G2-4I 2.8-2.8мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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