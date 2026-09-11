Видеокамера IP HikVision 2CD2047G2-LU(C)2.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%10 060 руб. 19 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 505651
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
700
Описание товара Видеокамера IP HikVision 2CD2047G2-LU(C)2.8
IP-камера DS-2CD2047G2-LU (C) является 4 Мп цилиндрической IP-камерой с фиксированным объективом серии ColorVu. Технология Hikvision ColorVu обеспечивает яркие красочные изображения 24/7 с помощью усовершенствованных объективов с апертурой F1.0 и высокопроизводительных матриц. Апертура F1.0 позволяет собирать больше света для получения более ярких изображений. Усовершенствованные матрицы могут значительно улучшить использование доступного света.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 620 руб.2405 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2583G2-IS(2.8mm)
-
В наличииЦена 9 920 руб.2480 руб. в СплитСетевая IP видеокамера Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12MM)(D)
-
В наличииЦена 10 430 руб.2608 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2H43G2-IZS 2.8-12мм
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в Сплит2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и техно...
-
В наличииЦена 11 010 руб.2753 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2T83G2-2I(2.8mm)
-
В наличииЦена 11 640 руб.2910 руб. в СплитВидеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, ч...
-
В наличииЦена 11 950 руб.2988 руб. в СплитКомпактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матри...
-
В наличииЦена 12 400 руб.3100 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C38US 3LHA-27135 цилиндрическая, 8Мп, 3840...
-
В наличииЦена 12 490 руб.3123 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Tiandy TC-C35WS 3ERA-28 2.8-2.8мм цв.
-
В наличииЦена 12 920 руб.3230 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2743G2-IZS
-
В наличииЦена 13 060 руб.3265 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP 2160p, 2.8 мм, белый Hikvision DS-2CD2...
-
В наличииЦена 13 810 руб.3453 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2623G2-IZS (2.8mm-12mm)(
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
IP-камера DS-2CD2047G2-LU (C) является 4 Мп цилиндрической IP-камерой с фиксированным объективом серии ColorVu. Технология Hikvision ColorVu обеспечивает яркие красочные изображения 24/7 с помощью усовершенствованных объективов с апертурой F1.0 и высокопроизводительных матриц. Апертура F1.0 позволяет собирать больше света для получения более ярких изображений. Усовершенствованные матрицы могут значительно улучшить использование доступного света.
Видеокамера IP HikVision 2CD2047G2-LU(C)2.8 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокамера IP HikVision 2CD2047G2-LU(C)2.8