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Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU)

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Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) - фото 7
Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) - фото 8
Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) - фото 9
Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) - фото 10
Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) - фото 11
Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) - фото 12
Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) - фото 8
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) - фото 9
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) - фото 10
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) - фото 11
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) - фото 12
  • Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727870
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Характеристики

Бренд
Imou
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
352

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU)

Видеокамера Imou — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и широкий функционал. Оснащенная прочным цилиндрическим корпусом белого цвета, камера идеально подходит для установки на улице, выдерживая экстремальные температуры от -30 до +60 °С. С разрешением матрицы 2 мегапикселя и разрешением видео 1920x1080 пикселей, эта камера захватывает четкие и детализированные кадры. Наличие аппаратного WDR существенно улучшает качество изображения в условиях сложного освещения, минимизируя эффект засветки и теней. Благодаря встроенному микрофону камера предоставляет возможность как визуального, так и аудио наблюдения, что расширяет возможности контроля за объектом. Функция "день/ночь" и ИК-подсветка обеспечивают стабильное и качественное изображение в условиях недостаточного освещения или в полной темноте. Камера поддерживает подключение через Wi-Fi и оснащена портом RJ-45 для более стабильного соединения, если это необходимо. Это позволяет легко интегрировать устройство в существующую сеть видеонаблюдения. Дополнительное удобство обеспечивает возможность установки карты памяти объемом до 256 ГБ, что позволяет хранить записи локально. Видеокамера Imou — это сочетание современных технологий и простоты использования, создающее безопасное пространство в любых условиях.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU)




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Характеристики
Бренд
Imou
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
да
Порт RJ-45
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Imou — это надежное решение для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее высокое качество изображения и широкий функционал. Оснащенная прочным цилиндрическим корпусом белого цвета, камера идеально подходит для установки на улице, выдерживая экстремальные температуры от -30 до +60 °С. С разрешением матрицы 2 мегапикселя и разрешением видео 1920x1080 пикселей, эта камера захватывает четкие и детализированные кадры. Наличие аппаратного WDR существенно улучшает качество изображения в условиях сложного освещения, минимизируя эффект засветки и теней. Благодаря встроенному микрофону камера предоставляет возможность как визуального, так и аудио наблюдения, что расширяет возможности контроля за объектом. Функция "день/ночь" и ИК-подсветка обеспечивают стабильное и качественное изображение в условиях недостаточного освещения или в полной темноте. Камера поддерживает подключение через Wi-Fi и оснащена портом RJ-45 для более стабильного соединения, если это необходимо. Это позволяет легко интегрировать устройство в существующую сеть видеонаблюдения. Дополнительное удобство обеспечивает возможность установки карты памяти объемом до 256 ГБ, что позволяет хранить записи локально. Видеокамера Imou — это сочетание современных технологий и простоты использования, создающее безопасное пространство в любых условиях.
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Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 2.8-2.8мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0280B-IMOU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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