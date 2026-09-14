Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Imou Turret Wi-Fi 3.6-3.6мм цв. корп.:белый (IPC-T26EP-0360B-IMOU)
Видеокамера Imou — ваш надежный страж на улице. Благодаря купольному корпусу и белому цвету камера гармонично впишется в любой экстерьер, не привлекая лишнего внимания. Разрешение 1920x1080 пикселей и матрица 2 МПикс. обеспечивают четкое и детализированное изображение днем и ночью. Встроенная функция WDR цифровой и поддержка режима день/ночь гарантируют отличную картинку даже при сложном освещении. Инфракрасная подсветка помогает контролировать территорию 24/7. Встроенный микрофон позволяет не только видеть, но и слышать, что происходит вокруг. Камера поддерживает Wi-Fi для быстрой и удобной настройки. Благодаря поддержке карт памяти microSD объемом до 256 ГБ хранить запись можно прямо на устройстве — и не переживать о месте. Вес всего 0,35 кг облегчает монтаж и делает Imou универсальным вариантом для уличной установки.
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