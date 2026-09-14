Top.Mail.Ru
4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS(2.8mm) (BLACK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS(2.8mm) (BLACK)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS(2.8mm) (BLACK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
черный
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731827
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
черный
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
400

Описание товара 4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS(2.8mm) (BLACK)

Эта уличная видеокамера HikVision создана для надёжного наблюдения в любых условиях. Купольный корпус чёрного цвета элегантно впишется в современный экстерьер. Благодаря ИК-подсветке с дальностью до 30 метров контроль ведётся даже в полной темноте, а функция день/ночь автоматически обеспечивает чёткую картинку 24/7. Высокое разрешение 2688x1520 пикселей и 4-мегапиксельная матрица фиксируют мельчайшие детали, а цифровой WDR помогает справляться со сложным освещением. Степень защиты IP67 гарантирует безупречную работу при любых погодных условиях — камера выдерживает морозы до -40 °C и жару до +60 °C. Поддержка карт microSD объёмом до 256 ГБ позволяет хранить записи прямо на устройстве, а питание PoE делает установку максимально простой без лишних проводов. Эта видеокамера — надёжное решение для круглосуточной безопасности и чёткого видеонаблюдения на улице.

Отзывы о товаре 4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS(2.8mm) (BLACK)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
черный
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Эта уличная видеокамера HikVision создана для надёжного наблюдения в любых условиях. Купольный корпус чёрного цвета элегантно впишется в современный экстерьер. Благодаря ИК-подсветке с дальностью до 30 метров контроль ведётся даже в полной темноте, а функция день/ночь автоматически обеспечивает чёткую картинку 24/7. Высокое разрешение 2688x1520 пикселей и 4-мегапиксельная матрица фиксируют мельчайшие детали, а цифровой WDR помогает справляться со сложным освещением. Степень защиты IP67 гарантирует безупречную работу при любых погодных условиях — камера выдерживает морозы до -40 °C и жару до +60 °C. Поддержка карт microSD объёмом до 256 ГБ позволяет хранить записи прямо на устройстве, а питание PoE делает установку максимально простой без лишних проводов. Эта видеокамера — надёжное решение для круглосуточной безопасности и чёткого видеонаблюдения на улице.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS(2.8mm) (BLACK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...